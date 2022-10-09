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紐約外食貴、服務差 民眾寧可自煮

記者牟蘭／紐約報導
過去在法拉盛美食廣場用餐人潮的情景，在疫情後通貨膨脹下已不復存在。(本報檔案照)
過去在法拉盛美食廣場用餐人潮的情景，在疫情後通貨膨脹下已不復存在。(本報檔案照)

通貨膨脹下物價飆漲，華裔餐飲業者指，一桶食用油的價格漲到疫情前三到四倍，雞蛋、蔬菜與肉類的價格也連日上漲，難雇到員工、外賣平台抽成高，小商家壓力倍增；華裔顧客對此表示，外食費用增加、服務變差，如今寧願在家做飯，更勝過外出用餐。

在皇后區法拉盛羅斯福大道的紐約美食廣場，經營麻辣燙餐廳的石歡表示，疫情趨緩，物價不斷飆升，疫前一桶食用油約18元左右，近期同款油的價格飆到40多元，因同業競爭大，餐點價格也只能調漲一到兩元，以量彌補損失。

石歡說，讓他感到壓力更大的是「缺人手」，因自家店小，一人要當兩人用，即使以高薪聘請，也難雇到人；他表示，外賣平台抽成高，一般收取25%的佣金，經濟不好，客流量也減少，疫情前美食廣場常座無虛席，如今周末常能看見空位，他只能身兼多職，堅持營業。

外賣平台「Delivery.com」業者陳明偉表示，較去年與前年同期，今年的外賣訂單量減少約50%左右，「外賣平台的食品價格較高，疫情趨緩後民眾可隨意外出用餐，失去了本身的優勢。」

陳明偉說，一場疫情改變了民眾的消費方式，愈來愈多民眾喜歡買菜自煮，在通貨膨漲的當下，極大減少了開支；他指，法拉盛餐飲業貴族化發展，部分餐廳的人均50元到100元左右，已不再是平價美食城，「一頓火鍋兩個人可能花近200元，普通民眾負擔不了」。

興旺超市業者林Jerry表示，疫情前一箱雞蛋價格約20元，疫情期間一度飆漲到100元，現在價格回落到90元左右；他指，平民餐食的漲幅較明顯，尤其是三菜一湯，疫前約四到五元左右，現在至少要七到八元。

居住在長島納蘇郡的趙Linda與丈夫都是工程師，育有兩個孩子，之前每周都會外出用餐至少三次，疫後改為每周一次，點餐時還要留意每道菜的價格，一名服務員還管三、四桌，服務水平下降；她指，雖然公司調漲薪水，但遠不能應對家中開銷，至少漲了一倍，「隨便買買就破百」。

根據國家餐飲酒店用品協會(National Restaurant Association Show)，今年的餐廳用餐價格自1981年後飛速上漲，相關的服務質量比疫前下降10.5%，導致人才流失與人手不足；相較之下，紐約市的食物不足，僅在今年上半年350萬人在食儲銀行認領食物，較疫前增加68%。

物價飆漲，華裔餐飲業者堅持營業，顧客則指因堂食的費用飆升、服務變差，更青睞在家做...
物價飆漲，華裔餐飲業者堅持營業，顧客則指因堂食的費用飆升、服務變差，更青睞在家做飯。(記者牟蘭／攝影)
物價飆漲，華裔餐飲業者堅持營業，顧客則指因堂食的費用飆升、服務變差，更青睞在家做...
物價飆漲，華裔餐飲業者堅持營業，顧客則指因堂食的費用飆升、服務變差，更青睞在家做飯。(記者牟蘭／攝影)

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