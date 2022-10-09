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紐約市警打擊犯罪 部署700新血進駐治安熱區

記者張晨／紐約報導
紐約市警將在本月中部署新警員到犯罪熱點商業區，在第一線處理犯罪案。(記者張晨／攝影)
紐約市警將在本月中部署新警員到犯罪熱點商業區，在第一線處理犯罪案。(記者張晨／攝影)

為控制紐約市持續飆升的犯罪率，市警將在本月中部署700名新進警員至全市犯罪活動猖獗的商業街區、重要地鐵站和黑幫猖獗的政府樓區域，加強治安，打擊盜竊、搶劫和暴力等犯罪。

警方部署的重點區域包括布朗士的復敦路(Fordham Rd.)、皇后區的牙買加大道(Jamaica Ave)，和橫跨布碌崙(布魯克林)貝瑞吉(Bay Ridge)、班森賀(Bensonhurst)等華人聚集地的86街。

2014年，前市警總局局長布萊頓(Bill Bratton)上任後，取消了將新警察送往犯罪熱點地區的「行動影響」(Operation Impact)項目；但他的做法受到質疑，稱那樣做會迫使經驗不足的新人只寫傳票，攔截、盤問和搜身。

疫情爆發以來，全市的犯罪率居高不下，儘管謀殺和槍擊目前有所下降，但今年至今的犯罪率仍上升了33%；市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，將採取針對、有效的警務策略來鎮壓暴力，沒收非法槍枝，並應對所有其他類型的犯罪是現在的首務。

市警總警司科里(Kenneth Corey)表示，新警員們不會只是處理文書工作，而是讓他們入職第一刻就直接面對暴力犯罪；他指出，派往街頭的新警察將受到「嚴密的監督和訓練」。

除此之外，市警還承諾重點關注慣犯作案問題、計畫建立更多的毒品調查小組，讓更多的警察從辦公室工作轉為巡邏，並指派警員監視連接曼哈頓和布朗士的橋梁；該路線通常是嫌犯在作案後逃跑到另一個行政區的常見路線。

「我們不再防守，而轉為進攻」，科里說，為更嚴格執法，市警將會去敲開緩刑或假釋慣犯的家門，但重點依舊是那些有未決案件的人，以及那些在外候審和持續被捕的人。

警方報告稱，今年迄今逮捕人數比2001年以來的任何一年都要多；共有14萬1239人被捕，並繳獲了5600多把槍枝。

市警重申新保釋法的實施，是犯罪率飆升的主要原因，並表示有太多被控重竊的罪犯獲無保釋放；因為今年以來記錄在案的3萬8732起重竊案，占整體犯罪重罪率的41%。

警察 布朗士 地鐵站

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