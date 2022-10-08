紐約市重罪案飆 法拉盛犯罪率增93%

市警公布的最新犯罪數據中，全市入室盜竊增長最甚，三華社中以法拉盛109分局轄區情況最為糟糕。(路透)

紐約市警7日公布最新的9月全市犯罪數據，全市槍擊案減少，但整體犯罪率仍高，尤其在重罪案方面增長明顯，入室盜竊、重竊車案和重竊案成為犯罪活動重點；華人社區中，以皇后區法拉盛 情況最嚴重，上月整體犯罪率就增加93%。

根據市警數據，9月布碌崙 (布魯克林)、皇后區南部、布朗士和曼哈頓北部的槍擊案件均顯著減少，與去年同期相比減少了13.2%；此外，謀殺案件也比去年同期下降了23.5%。

但整體犯罪率仍持續上升；數據顯示，與去年相比，今年9月全市犯罪率增加了15.2%，七個主要的犯罪類別中有五個呈上升趨勢，最多的為入室盜竊，增加了22.7%；重大竊車案增加21.5%，重竊案也增加21.3%。

而這一數據也印證了三區華社正在面臨的治安問題，其中以皇后區法拉盛109分局轄區情況最為糟糕，不僅整體犯罪率增加93%，其中增長最多的罪案類別，為入室盜竊增125%、搶劫增160%，重竊車案增109%；而強姦也在一月內發生了五起，同比增加400%。

曼哈頓華埠市警五分局入室盜竊增加25%、重竊案增60%；下東城市警七分局轄區則分別增加了216%和19%。

布碌崙(布魯克林)班森賀62分局入室盜竊增122%、重竊案增70%；日落公園72分局轄區情況較為樂觀，分別增加10%和11%。

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，壓制暴力，保障所有在紐約生活、工作和旅遊的人的安全，但這非市警的單打獨鬥；整個司法系統需要改變，政府和社區夥伴都需參與其中；她表示，必須打破現有犯罪旋轉門制度，以受害者為中心。