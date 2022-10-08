教育政策鮮明 李修頓選戰利器

李修頓對保留資優班和特殊高中考試方面的支持立場明確。(取自李修頓臉書)

距離紐約州長選舉只剩一個月，共和黨候選人李修頓(Lee Zeldin)將教育 政策作為繼公共安全議題後的又一競選利器，試圖在民主黨候選人霍楚 (Kathy Hochul)較少著重的教育領域中「殺出一條血路」，贏得華裔、猶太裔等社區支持。

「或許作為民調領跑者，霍楚已經沒有力氣表達強烈和具體的立場，尤其是在飽受爭議的議題上」；哥倫比亞大學教師學院(Columbia University's Teachers College)教授亨尼格(Jeffrey Henig)表示，霍楚傳達的信息類似於「我們支持教育、願意花更多錢」，但對於保守派希望看到的「革新教育資金公式」較為抵制，「因為這個公式把稅收從富人區轉移到低收入社區」。

相較於霍楚的低調，亨尼格指出，李修頓則是高調發表「大刀闊斧」的改革計畫；在紐約市的教育改革上，李修頓明確支持保留資優班和特殊高中考試，並認為初中和高中應恢復按學術成績錄取。

李修頓目前已獲得由亞裔主導的多個教育維權組織，包括PlaceNYC、亞潮聯盟(Asian Wave Alliance)、紐約市居民聯盟(NYC Resident Alliance)等團體的背書。

霍楚在競選網站目前僅明確標注「會加大紐約州K-12公校 投資」，其餘並未過多探討，但霍楚也非對亞裔關心的教育議題無動於衷；該競選團隊表示，霍楚支持公校納入亞裔歷史課程，並簽署法案確保學生學習納粹大屠殺 (The Holocaust)的歷史。

疫情肆虐期間，霍楚在口罩令、兒童疫苗、篩檢試劑發放等方面反應積極，也獲得亞裔家長的高度認同。

但是面對全市公校最棘手的「招生人數」下降問題，兩位候選人均未給出明確政綱；自疫情爆發以來，公校的入學率下降約9.5%，遠遠超過全美平均的2%，對紐約市所能獲得的教育預算有致命影響。