「霍楚屢拒會面」 紐約華裔教育人士挺李修頓

朱雅婷透露，她曾屢邀霍楚與關心教育的家長會面，但均遭拒絕。(記者張心／攝影)

由紐約市跨黨派、種族、性別的家長們自發成立的「母親們挺李修頓」(Moms for Lee)組織，7日聯合Place NYC等多個教育組織，宣布背書共和黨州長候選人李修頓(Lee Zeldin)；與會華裔教育維權人士透露，曾屢邀民主黨州長候選人霍楚 (Kathy Hochul)與家長會面，但均遭拒絕，認為「她只願見捐款金主」。

共和黨州長候選人李修頓獲紐約市家長團體支持。(記者張心／攝影)

「母親們挺李修頓」由數百位各族裔家長組成，不滿治安惡化、大麻合法、遊民問題等對學生造成安全隱患；該組織表示，霍楚對解決疫情 後教育問題的政綱模糊，且在擴大家長參與、增加核心課程透明度、支持擇優錄取、保護資優班和特殊高中等議題上，未像李修頓般公開支持；對此該組織宣布背書李修頓。

該組織代表Jacqueline Toboroff表示，家長們已經受夠了孩子們淪為極左風氣下社會惡化的「犧牲品」，「孩子們得在充斥著犯罪的城市中上、下學，當局卻一味追求全面公平而使教學質量下降，但家長們又被剝奪了發言權。」

李修頓對此表示，教育部 門已經淪為完全的政府機構，政治凌駕於家長和學生的意見之上，施行政策更對所有人都不負責，「最好的辦法是讓父母盡可能多參與，我會尊重家長的意見，因為對孩子的發展諫言，是為人父母的基本權利。」

「母親們挺李修頓」代表、華裔教育維權人士朱雅婷也說，李修頓和霍楚在教育施政的思考差距很大，「如果你仔細看，會發現霍楚的建議全部是關於挹注經費的，但卻沒有具體教育政綱。」

朱雅婷說，教育投資會讓支持霍楚的非營利組織和社區機構從中獲利，這雖沒什麼不妥，但卻不是家長們關心的重點，「我們關心孩子在學什麼、會成長為怎樣的人，關於這些方面，霍楚從未拿出讓我們信服的理念。」

共和黨州長候選人李修頓獲紐約市家長團體支持。(記者張心／攝影)

朱雅婷還透露，自己聯合創立的教育維權組織PlaceNYC，曾在初選和近幾個星期，多次邀請霍楚和家長見面，但她的競選團隊杳無音訊；該團體也曾經就特殊高中等議題致信霍楚，但至今未得回覆，「她花時間見捐款金主，卻沒有時間見這些無法給她錢的人。」