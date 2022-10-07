經文處酒會慶雙十 各界同賀

駐紐約經文處6日舉辦中華民國111年雙十國慶酒會。(記者顏嘉瑩／攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處6日在曼哈頓 上東城，舉辦中華民國 111年雙十國慶酒會，此次是新冠疫情後首次恢復大型規模慶祝酒會，約500人出席同慶。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

現場的雙十冰雕、國旗蘭花布置。(記者顏嘉瑩／攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章於致詞時表示，過去一年對台灣充滿挑戰與機會，俄烏戰爭凸顯民主國家共同抵禦威權侵略的重要性，台灣位處全球民主陣營對抗威權專制的前線，在此關鍵時刻，台灣對民主自由價值的信念更加堅定不移。

李光章感謝美國國會跨黨派關注台灣面臨的挑戰，並支持繼續強化雙邊關係，拜登政府多次重申美國對台灣的承諾，也以實際行動提升雙邊關係。台美的互信與共同戰略目標，包括致力維護台海和平穩定，以及捍衛自由、開放、以規則為基礎的印太區域。

紐約中華公所主席曾偉康致詞時表示，中華公所支持孫中山創建中華民國的三民主義理念超過100年，未來也會持續支持；10日(周一)雙十節當天也在曼哈頓華埠舉辦遊行，以行動支持中華民國。

雙十酒會共有約500人受邀參與。(記者顏嘉瑩／攝影)

馬紹爾駐聯合國 常任代表卡布亞(Amatlain Elizabeth Kabua)大使代表台灣友邦駐聯合國常代致詞，強調台灣應加入聯合國體系，讓全球能受惠於台灣的貢獻；她說，政治長期凌駕於聯合國之上，導致失去了常理的判斷。

多位民選官員送來賀狀或賀函表達祝賀。(記者顏嘉瑩／攝影)

現場十多位與會州、市民選官員表示，未來將持續致力於深化該州與台灣的關係；其他出席貴賓另包括宏都拉斯、吐瓦魯、貝里斯、帛琉、聖露西亞、史瓦帝尼、聖克里斯多福、巴拉圭、瓜地馬拉、教廷及諾魯等友邦駐聯合國常代及代表、瓜地馬拉、海地及聖露西亞駐紐約總領事與大紐約地區僑學界人士等。

馬紹爾駐聯合國常任代表卡布亞表示，政治長期凌駕於聯合國之上，導致失去了常理的判斷，對大家造成共同損害。(記者顏嘉瑩／攝影)

參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、賓州聯邦參議員圖米(Pat Toomey)、新澤西州聯邦參議員布克(Cory Booker)、眾議院外交委員會主席米克斯(Gregory Meeks)及眾議院民主黨團主席傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)、紐澤西州州長墨菲(Philip Murphy)、賓州州長沃夫(Tom Wolf) 、康州副州長貝西維茲(Susan Bysiewicz)及轄區內聯邦國會議員與州、市民選官員等也以賀狀或賀函表達祝賀。