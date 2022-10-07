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紐約客談／庇護無底線 民主黨自討苦吃

紐約客談

南部各州將越境無證客塞給紐約市等民主黨控制的「庇護城市」，這招雖說有違人道主義精神，但的確是給了民主黨左派一幫意識形態上頭的人一記當頭棒喝：如果資源不足，當聖母只有自討苦吃。

移民讓美國偉大，這是事實，但這並不代表美國一貫歡迎所有移民；實際上，從歷史來看，美國對待移民的態度是相當實際的：當移民有利於美國時，則大力歡迎移民；不利於美國時，則開始排外。

何時有利於美國？當美國資源足夠接納任何移民時，移民自然對美國有利；例如，美國建國之初人口只有不到400萬，又從法國、原住民、墨西哥手裡巧取豪奪大片土地，從勞動力、土地開發等層面看，自然有利。

然而，到了本地資源和就業無法支持更多移民湧入時，再支持移民就不利於美國：如果美國真的一貫張開懷抱歡迎移民，為何還會有臭名昭著的排華法案？還不是因為華人勤勞肯幹搶了白人的飯碗？

美國在移民問題上雙標的態度在美中建交之初就表現的淋漓盡致；1979年鄧小平訪美期間與卡特總統會談，以人權外交著稱的卡特以人權之名要求中國解除移民限制，鄧小平直接反嗆：我可以給你1000萬人，你要嗎？卡特便識趣地不再接話。

如今的紐約，遊民所系統已經崩潰、犯罪橫行、經濟恢復乏力，早已無力接納大量移民湧入；亞當斯頭頂民主黨的光環，自然無法拒絕移民，但他已經開始吹風，說大量無證客湧入可能傷害經濟；希望他腦袋清醒一點，不要再被極左派左右。

移民 民主黨 無證客

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