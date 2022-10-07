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市族裔公正委員會訪華商會 宣傳公投提案

記者牟蘭／紐約報導
市族裔公正委員會6日拜訪法拉盛華商會介紹市府11月普選中的民意公投提案。(記者牟蘭／攝影)
市族裔公正委員會6日拜訪法拉盛華商會介紹市府11月普選中的民意公投提案。(記者牟蘭／攝影)

紐約市族裔公正委員會(NYC Racial Justice Commission)執行主任與委員6日拜訪法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)，介紹11月普選選票上四項民意公投中與市府相關的三項，呼籲選民積極投票，勾選是否同意公投提案。

市族裔公正委員會執行主任米勒(Harold Miller)與委員翟遠義，在前亞平會執行主任陳小君的陪同下拜訪法拉盛華商會；米勒介紹，市族裔公正委員會由前市長白思豪(Bill de Blasio)組建，旨在消除市府機構的種族歧視，推動族裔平等。

米勒表示，今年普選中四項公投有三項與市府相關，第一條呼籲政府添加憲法序言，闡明城市的價值(A Statement of Values)以及打造公平城市的願景；其次呼籲市府建立族裔平等辦公室與委員會，並制定每兩年一次關於全市與特定機構的族裔平等計畫。

對於族裔平等辦公室，米勒說，公投提案要求市府任命一位首席官員推動相關計畫，尤其幫助受到市府政策負面影響的社區收集報告與數據；他補充，最後一項公投要求市府制定市民生活的準確支出標準(True Cost of Living)，以追蹤民眾日常開銷的基本需求。

翟遠義呼籲選民積極投票，讓政府重視亞裔社區的聲音；華商會首席顧問杜彼得表示，華人應用選票發聲，保護社區的權益。

法拉盛華商會還定於13日(周四)上午11時，邀請小商家與民意代表討論相關提案對社區的影響，有意參加者可電(718)353-2320報名，無人接聽請留言等候。

公投 法拉盛 投票

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