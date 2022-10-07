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馬泰籌款拚連任 華裔熱情相挺

記者牟蘭／紐約報導
馬泰在法拉盛舉辦籌款晚宴，為競選連任拉開序幕。(記者牟蘭／攝影)
馬泰在法拉盛舉辦籌款晚宴，為競選連任拉開序幕。(記者牟蘭／攝影)

市議會第一選區民主黨市議員馬泰(Christopher Marte)5日在法拉盛舉辦籌款晚宴，為競選連任拉開序幕，近百華裔到場支持，當天目標1萬元，大會尚未開始已籌齊；他表示，任期間多次為華人社區發聲，如恢復曼哈頓華埠的中英文路牌等，對成功連任有信心。

活動由社區人士陳熠主持，紐約華人總商會會長徐家鵬、林氏集團主席林建中、緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光、華人僑團聯合會主席牛紅與啓揚活動中心聯合主席羅維宗等近百人出席。

馬泰的高級顧問黃華清表示，不限於華埠，馬泰上任以來為全市華人發聲，還為以華裔為主的護理員提案，要求終止24小時工作制，以及要求市府將農曆新年定為官方節日等，因此當日有來自布碌崙(布魯克林)、曼哈頓與法拉盛的華人代表前來支持。

馬泰表示，上任九個月來，與眾多亞裔會談，了解困境，提供撥款、保持街道整潔等；此次選在法拉盛舉辦籌款，是由於自己的選區大型酒樓關閉，不易辦大型造勢。

選區內的酒樓關閉後，馬泰指，大量工人失業，他承諾繼續為工人發聲，提供更多援助。曾參選布朗士州眾議員的斯圖爾特(Pooi Stewart)公開宣布參選挑戰，但他對明年充滿信心。

華人 法拉盛 華埠

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