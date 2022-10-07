紐約百餘家社區組織攜手 強化校園安全

市府結合上百民間組織，推出加強公校安全的「支點項目」。(市長辦公室提供)

紐約市6日推出旨在加強公校 安全的「支點項目」(Project Pivot)，直接將社區反暴力組織引入全市首批試行的138所公校內，協同校方共同提供包括暴力預防、學生心理諮詢輔導、在上學和放學路上進行陪護的「安全走廊」(Safe Corridors)等支持性服務。

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)、市教育總監班克斯(David Banks)及安全與預防夥伴關係辦公室(Office of Safety & Prevention Partnerships)聯合宣布投資900萬元，啟動創新型的公校安全「支點項目」，在學生的身心健康等方面，提供全方位的安全資源服務，確保公校生感到安全。

「支點項目」提供全方位的安全資源服務，確保公校生感到安全。(本報檔案照)

「支點項目」將反暴力社區組織引入公校，通過社區和學校的聯手合作，為學生提供多重保護。相關服務領域會著重在安全和暴力預防、打造上下學「安全走廊」、學生心理健康咨詢、傳授學生暴力防身技巧、學生領導力和職業輔導，並通過體育、娛樂、藝術等多種形式進行教授。

首批實施「支點項目」的公校有138所，在綜合考量所在地區的安全水平、學術質量、停學人數、缺勤數、社安事件等後部署，其中布朗士 區51有所、布碌崙(布魯克林)有37所、曼哈頓有28所、皇后區有13所、史泰登島將有九所。

首批加入的反暴力社區組織有100多個，以著眼非洲裔學生群體的社團為主，包括國家關懷指導(National Cares Mentoring)、黑人女孩搖滾(Black Girls Rock)、美國全國有色人種協進會(NAACP)、布朗士青年賦能計畫(Bronx Youth Empowerment Program)、100名黑人男子(100 Black Men)等。

多數參與的組織直接隸屬於市府危機管理系統(Crisis Management System)，該機構致力於將稱為「暴力干預者」(Violence Interrupters)的社區組織，派往全市暴力熱點地區幫助學生。另一部分組織則將著重心理健康，甚至上門走訪解決親子緊張關係。