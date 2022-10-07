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紐約市警24小時熱線 提高民眾防騙意識

記者張晨／紐約報導
市警公布24小時防電信詐騙熱線，民眾免受財物損失。(Getty Images)
市警公布24小時防電信詐騙熱線，民眾免受財物損失。(Getty Images)

電信、網絡詐騙在紐約猖獗，華裔社區民眾常因與資訊不足而成為詐騙案的受害者。市警6日發起「全市提高防騙意識行動」，開通24小時熱線，警察親自指導來電者如何應對騙局，了解相關資源，並將轉介到包括市警在內的執法及服務機構；市警也能通過收集和分享這些不斷變化的詐騙信息、手法，更有效打擊犯罪。

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，騙徒的目標往往是最脆弱的群體，包括移民、耆老、社會資源與經濟弱勢的群體等

和傳統犯罪一樣，有些詐騙可能是面對面進行，但更多歹徒使用如電子郵件、電話、短信或社交媒體進行初次聯絡，篩選更容易得手的受害者。

市警表示，在最常見的詐騙形式中，歹徒描述受害者的親人陷入危機，需要通過電匯、轉帳或購買禮卡救援；另一些則試圖贏得受害者的信任，或降低其警惕性，獲取個人信息，比如通知中獎，需要領取大筆現金。

在防詐騙宣導中，市警不只一次強調，若來電者自稱代表政府、權威或公共事業單位；包括貸款機構、銀行或零售公司代表，或是約會軟件或任何網站的聯繫人，都有可能是冒充身分騙財。

「沒有任何合法的企業或政府機構會要求購買或發送禮卡支付帳單或解決債務。」西維爾說，問題如果擔心自己或身邊人成為詐騙受害者，可撥打熱線電話、911報警、或至警局立案。

即日起，民眾若有電信詐騙案相關疑問，可致電(646)610-SCAM(7226)諮詢，有專員針對個人案件進行具體指導，避免受害。

詐騙 警察 貸款

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