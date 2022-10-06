布碌崙中餐館大火 業主無力重建

羊頭灣的「Chopstix」中餐館發生火警，現場一片狼藉。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)羊頭灣一家中餐館 4日晚發生三級火警，130名消防員經過兩個多小時的灌救，才控制住火勢，兩名消防員受傷，目前起火原因有待消防局的調查確認。餐館合夥人表示，這幾年先是遇上新冠疫情 ，又不幸發生火災，可說多災多難，損失嚴重。

當日晚約6時50分，位於羊頭灣諾斯蘭德大道(Nostrand Ave)3790號一家名為「Chopstix」的中餐館突發火情，共出動約130名消防員至現場救火。消防員表示，火勢起於餐館的地下室，隨後很快蔓延到一樓。但因為地下室堆放很多雜物，出入口太窄，消防員很難進入滅火，於是選擇打破屋頂，切開餐館的後門，並同時使用五條消防水管灌救，才逐漸控制住火勢，晚9時15分被撲滅。

所幸多數人及時逃離顯場，這場火災沒有居民、員工及顧客受傷，只有兩名消防員受輕傷，但無大礙。這間餐廳的隔壁是一個美國陸軍招募處，救火行動也波及該招募處部分建築。

Chopstix是當地頗受歡迎的中餐館。合夥人之一的梁先生，隔日顯得非常沮喪和痛心，他說火災發生後，馬上趕到現場關切，當天晚上忙到深夜才離開。第二天一早，又回現場處理後續，精疲力盡。