日落公園華人俱樂部 遭4匪持刀搶劫

位於地下室的逆風俱樂部3日深夜遭搶。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園7大道日前發生一起持刀結夥搶劫案，一名華裔 男子帶領三名非洲裔男女，趁著深夜闖入一間華裔經營的俱樂部行搶，逼店員交出身上值錢物品，搜刮收銀機內的現金；紐約市警正調查此案，呼籲知情民眾提供線索。

消息指，該案發生於3日深夜時分，在位於7大道5315號地下室的「逆風俱樂部」內，至少四名劫匪闖入店內，亮刀威脅華裔員工，將其身上值錢物品搶走；警員趕到現場時，四匪已往不明方向逃逸，警方在附近搜索未果。

警方報告指，案發時一名華男與非裔 女子走進店裡，待了一陣後，非裔女先行離開，不久再帶兩名非裔男進入；其中一名男子隨即亮出刀子威脅在場的一名華人男子，對方試圖反抗，華男歹徒表示「不要反抗，他們有槍」，受害者交出手機 和錢包，脖子在過程中被勒傷，暫無大礙。

同一時間，另一非裔男也用刀抵在一名華裔員工脖子上，並搶走收銀機裡的3000元現金，再從受害者褲兜裡搶走1000元現金、兩張證件。

一名當晚未值班的員工5日接受採訪表示，受害店員指是一名華人帶著三名非裔男女到店裡搶劫，聽見他用流利英語與劫匪交談，猜測對方是美籍華人(ABC)；該店員指，對劫匪的面孔毫無印象，應該沒有來俱樂部裡光顧過，但懷疑對方曾事先探查，了解該店是附近少數營業到深夜的商家，所以成為打劫目標。

警方正追查本案，指歹徒犯案時都身穿深色服裝，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。