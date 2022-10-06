17死火災究責 紐約市疫期消防刑訴降98%

數據顯示，紐約市有關消防違規的刑事起訴量，近兩年大幅下降。(本報檔案照)

布朗士 區今年1月公寓火災17人遇難，但法庭數據顯示，紐約市 有關消防違規的刑事起訴數近兩年來大幅下降98%，主因包括刑事法庭關閉導致案件積壓、大量違規轉為民事起訴、調查取證太繁瑣等。

雖然數據顯示，過去幾十年來紐約市因火災喪生的人數大幅下降，市府的消防措施被認為很有成效，但今年1月的Twin Parks大火仍成為紐約市史上死亡人數最多火災之一，而且發生在以低收入和移民為主的可負擔住宅。

紐約時報報導，受新冠疫情 影響，紐約市刑事法庭於2020年3月暫時關閉，導致大量案件積壓；儘管刑事法庭已經重啟，審案進度落後；數據顯示，在疫情之前十年，紐約市平均每年約有9800宗消防違規相關刑事案件，但在2021年降至不到200宗，降幅達98%，今年前九個月，違規刑事起訴也僅剛約200宗。

市府承認相關刑事起訴數量大幅下降，市府發言人表示，主因為自2020年9月起，市府已要求廂房檢查員以更輕的民事訴訟來處理許多違規事件，如此可將違規交至疫情期間並未關門的市行政審理和聽證辦公室(OATH)處理，加快處理速度，若案件嚴重積壓，恐不利於消防安全；而且，紐約市在布朗士區Twin Parks大火後加強了消防檢查和溝通。

國會議員托瑞斯(Ritchie Torres)表示，消防相關刑事起訴的大幅減少，是市府監管失職。市議會消防管理委員會主席艾瑞奧拉(Joann Ariola)則表示，市議會已經認識到這一事實，正採取彌補，認為主因為市消防局人手不足。

消防局發言人德維爾(Frank Dwyer)表示，自2020年至今，消防檢查員已經針對嚴重違規事件發出超過700份刑事傳票，但因為法庭案件積壓未予起訴；市府每月只能對20起案件起訴，因為刑事法庭目前沒有完全重啟。

法庭發言人查爾芬(Lucian Chalfen)表示，市府可以隨意起訴，起訴數量大幅下降，是因為市法務局，與法庭無關。

市法務局發言人寶路西(Nicholas Paolucci)則表示，消防刑案起訴數量較低，是因為調查過程太過繁瑣，目前市府正和市消防局合作優先處理情況最嚴重的案件。