紐約客談／華埠治安惡化 遊民成代罪羔羊？

紐約市日漸惡化的治安加劇人們的心理壓力，隨處可見的遊民 和吸毒者比疫情 前更甚；經濟衰退，物價飆升、工資未漲，生活成本的高漲也使遊民者年齡變低。

2019年的華埠 遊民爆頭案轟動一時，而也僅是在案發之後的幾天裡，民選官員和非營利組織密集舉行幾次集會，呼籲為遊民服務增加撥款，但遊民現象並無任何改善。

2020年疫情爆發，三年之中，華埠同一區域槍殺遊民的案件也時有發生，遊民雖成為許多居民眼中釘，但也是犯罪的受害者。

隨著疫後禁止逼遷令結束，市府指每晚為遊民租酒店開支太大，疫情後缺預算；政客更多的是對負面新聞的反應，而不是具體行動，如工作培訓、藥物濫用諮詢以及心理健康問題的治療等。

市遊民局(DHS)將在2023年完全停止把商業酒店作為遊民所，把全市遊民所總數降低45%，清空當前的360個、進而建造約90處地區遊民所(Borough-Based Shelter)；而遊民所之戰，也是華埠社區從未打完的一仗。

遊民問題並非單一層面，社會貧富差距、缺乏資源、自身惡習都是惡性循環中重要部分；疫情前，很多在外州打工者即使在紐約無親友也會回來，捨不得住旅館，就在網吧將就；華社從前網吧林立，不但24小時營業且價格低廉，因此成為居無定所者留宿的選擇，許多遊民甚至癮君子也盯上這裡，鬧出不少治安事件。

而疫後全市治安惡化，人們常看到的，是滿身汙垢的流浪漢，便把問題一股腦的推在他們身上，但問題的癥結遠不止於此。

（紐約客談，每周二至周六見報）