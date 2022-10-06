華埠遊民爆頭案3周年 社區盼莫忘教訓

華埠遊民爆頭血案三周年，社區人士點燭悼念。(陳家齡提供)

2019年10月5日華埠 包厘街遊民 在睡夢中遭鈍器爆頭身亡，案件距今已過去三年，當時24歲的凶手西語裔遊民桑托斯(Randy Santos)襲擊的五人中，有四人最終死亡，其中包括83歲的華裔遊民郭全(Chun Kwok)；華埠社區人士陳家齡5日再次點蠟燭悼念，希望社區不忘這些血淚教訓，維穩治安，治理遊民非常重要。

郭全去世後，陳家齡簽署了他的遺體認領書，交五福殯儀館善理安葬，費用由華人善終基金會(Celestial Love Foundation)承擔，但並未包括墓碑；陳家齡發起籌款又自掏腰包，直到一年前才在新澤西州普林斯頓墓園立碑。

陳家齡當天購買蠟燭，並在案發地悼念。他說，郭全過去十年基本都露宿華埠街頭，雖然從未交談，但只要經過都會給他送上食物或零錢，許多認識的人都喊他「郭叔」；人生有來處，不該被時代遺忘，華埠社區更應為戒。

三年看似不長，但這之中夾雜疫情 、且有更多的命案發生，李尤娜、高慧民等的死亡都與遊民相關；陳家齡表示，尤其是疫情開始後華埠的遊民激增，部分原因是酒店改為收容所，讓遊民大量出現在街道，引發治安問題。

他也觀察到，華裔遊民增加，且以中老年為主，並伴有心理或精神疾病；「市府每年花費數十億元解決遊民問題，但大部分錢都被收容所浪費。」陳家齡說，他們只需要提供一個設施，拿到錢了事；一些支持性服務嚴重缺乏，甚至根本不存在，為了讓一個遊民真正擺脫居無定所的日子，市府必須提供技能培訓，使其有能力能掙到生活費。

很多搬出收容所的遊民，露宿街頭；五分局轄區內的羅斯福高速公路(FDR Drive)橋下、曼哈頓大橋拱門下，銀行自動提款機大廳、以及羅斯福公園內，都成為遊民聚集地。