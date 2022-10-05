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紐約客談／5大公衛危機同時來襲 宜小心應對

紐約客談

專家稱紐約州史上首次五大公衛危機同時來襲，體弱者、老人、小孩、家長均應提防。政府也不遺餘力在中文等少數族裔媒體登大篇幅廣告，提醒打疫苗及防禦之道。

紐約州公衛官員協會(New York State Association of County Health Officials)近期指，在新冠疫情爆發前，紐約州已有兩項公衛健康重大挑戰，分別為類鴉片藥物濫用、青少年電子菸成癮。而在新冠疫期，小兒麻痺、猴痘感染危機相繼來襲，也可能分散政府及民間相關資源，專家則呼籲聯邦及州府提供更多協助，如醫療機構疫苗施打補助等。

新冠住院人數持續下降，猴痘疫情也緩解，紐約州近十年首例小兒麻痺確診後，州衛生廳繼前次宣布公衛危機，近日再次強調對居民有立即的威脅，好消息是，大量疫苗將立即撥發。

紐約州目前每天仍有2000多人確診新冠，紐約市占近半，七天平均確診率約5％。之前已完整接種新冠疫苗者，目前突破感染率約為每10萬人有20人，未接種者為四倍，住院率則相差近七倍。

由於針對變種病毒的新版二價新冠疫苗已上市，以及流感季節的到來，加上新冠疫情秋冬季可能反撲，市衛生局提醒，現在是捲起「兩隻」袖子，一次性接種兩種疫苗的最佳時機。

紐約市每年約有2000人死於流感和倂發的肺炎，打疫苗可降低因流感住院和死亡的風險。民眾也應留意最新消息，重視個人衛生習慣、子女生活狀態，積極接種疫苗，避免問題累積至難以應對。

（紐約客談，每周二至周六見報）

疫苗 紐約州 疫情

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