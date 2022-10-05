聯大總辯論閉幕 13友邦遞函挺台

今年共有13個友邦以聯名或個別致函聯合國祕書長挺台納入聯合國體系，三友邦常代4日將聯名函交至聯合國祕書長辦公室。左起：戴敏尼、金恩和傅勒。(記者顏嘉瑩／攝影)

第77屆聯合國 大會總辯論日前閉幕，作為聯大期間觀察重點之一，今年共有13個友邦以聯名或個別致函聯合國祕書長；4日三個邦交 國常任代表，共同將十個友邦的聯名函送交祕書長辦公室，並於會後受訪時表示，台灣在全球各種議題貢獻及努力，是時候讓聯合國體系接納台灣。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

今年聯名致函聯合國祕書長古特雷斯(António Guterres)的十個友邦，包括貝里斯、史瓦帝尼、海地、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、聖露西亞、聖文森國、聖克里斯多福及尼維斯和吐瓦魯，促請聯合國停止錯誤詮釋聯大第2758號決議，不當排除台灣於聯合國體系之外，將剝奪全球受惠於台灣的機會。瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拉圭及海地四友邦則個別致函展現支持。

聯名信函表達三大訴求：聯合國應採取行動解決2350萬台灣人民被不當排除在聯合國體系外的現況；不應剝奪台灣人民及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動的權利；接納台灣有意義參與實現永續發展目標(SDGs)的相關會議、機制及活動。

十個友邦的聯名函，4日由聖文森國代表金恩(Inga Rhonda King)、貝里斯代表傅勒(Carlos Fuller)、及史瓦帝尼代表戴敏尼(Thamie Dlamini)三位駐聯合國常任代表共同送交祕書處。

金恩會後接受採訪表示，今年聯名函在會面前遞出，盼古特雷斯能先瞭解信中訴求，日後進一步討論；「我們已要求見祕書長，他也同意。」

金恩表示，台灣堪稱世界公民典範，聯合國體系排除為和平、穩定、國際社會發展貢獻的2300多萬人是不對的；她舉例俄烏戰爭的人道救援，台灣挺身而出，無論是否為盟友，都出手相助。傅勒說：「聯合國應承認台灣能做出貢獻、與全世界分享。」

圖為紐約多個台灣社團日前登上遊輪，至聯合國外的東河上，聲援台灣加入聯合國。(主辦方提供)

曾在台灣居住八年的戴敏尼表示，聯名遞函的友邦希望台灣能在國際社會扮演更積極的角色；「我在台灣期間，看到很多特質，這個國家準備好面對所有全球挑戰、支持聯合國推動的各項計畫」，「我們有信心，終有一天聯合國和其他國家會擁抱地球村精神，讓台灣參與多邊組織。」

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章，代表中華民國 政府感謝友邦以實際行動，展現對台灣參與聯合國體系的支持，感謝友邦駐聯合國常代於8月23日發布聯合聲明，就中國蓄意升高軍事威脅、破壞兩岸現狀、危害台海及區域和平穩定，表達嚴重關切。

李光章說：「面對中國無理的打壓及武力恫嚇，台灣將更堅定其捍衛民主的決心及繼續走向世界的意志，呼籲民主陣營團結一致，共同對抗威權擴張主義及支持台灣參與聯合國。」