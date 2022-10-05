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紐約超速相機全天候執法 首月罰單增5成

記者胡聲橋／紐約報導
紐約超速相機全天候運行後，罰單激增。(本報檔案照)
紐約超速相機全天候運行後，罰單激增。(本報檔案照)

紐約市從8月1日起，全天候開啟超速相機。市府數據顯示，8月前四周，超速違規數和罰款金額呈爆炸式增長，周末和工作日晚上10時到早6時之間的超速違規占總數的一半。而這些時段，以前並不啟用超速相機。

為減少交通事故，紐約市採取超速相機，一般路段限速25哩，超速違規罰款50元。紐約媒體Staten Island Advance根據信息公開法獲得的數據，在8月的前四周，超速相機共在全市五區開出65萬6794張超速罰單，而其中有33萬3284張罰單，也就是總罰單數的50.7%，是在周末和工作日晚10時到早6時開出。

28天共有65萬6794起違規，平均每天2萬3457起，每小時977起，或每分鐘16起。按每起違規罰款50元計算，不到一個月，超速違規的總罰款額為3283萬9700元。

不過，雖然違規數量激增，但若按超速相機運作的時間計算，超速相機在單位時間內取締的違規數相對穩定。從1月到4月，紐約市的超速相機每小時開出約936張違規罰單；8月前四周，超速相機每小時開出977張違規罰單，兩者比較接近。

市議員博萊利(Joe Borelli)和市議員卡爾(David Carr)都反對市議會通過法案，擴大使用超速相機的計畫。他們質疑超速相機的作用，稱紐約市更關心收入而不是加強公共安全。

市府官員強調，超速攝像機是一項重要的公共安全措施，而不是收入來源。市府數據顯示，截至2020年12月，在已經安裝相機的地方，超速行駛平均下降72%，受傷人數減少14%。超速相機似乎還有威懾作用。自2014年該項目實施以來，大多數車輛只收到一或兩次違規罰單。2021年，超過一半的車輛在收到第一張違規罰單後，沒有收到第二張罰單。

紐約市

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