追討交通罰款 紐約市府再祭鎖車輪

市府追討未繳納的交通罰單，圖為車輪被鎖的車輛。(記者牟蘭／攝影)

為彌補疫情 期間的損失，市財政局(DOF)近期嚴打積欠交通罰單的車主，一名居住在皇后區秋園的華女 近日指，住家附近的街道上至少五輛停在街邊的車輪胎被鎖，要支付近500元的罰單才能放行。

居住在秋園137街附近公寓的張女士指，她日前下班後尋找街邊停車位，看到至少五輛私家車的車輪上鎖。她近期多次看到附近有私家車車輪被上鎖的情形，一名友人的車日前也因未繳罰單被鎖，繳納逾500元才放行；她說，附近的公寓住戶日益增加，路邊車位越來越難找，易吃罰單，加上油價居高，「車變成負擔，只能先改坐公車再轉地鐵上班」。

今年1月到4月間，紐約市 執法部門(New York City Marshals)與市警長辦公室(Sheriff's Office)，著重處理被監控攝像拍下，未繳納闖紅燈與超速罰單的車主，當局從5月開始嚴打未繳納違規停車罰單的車主。

協助駕駛處理違規罰單的Parkingticket.com博洛夫斯基(Glen Bolofsky)指，市府為亞馬遜與優比速(UPS)等大公司提供罰單折扣，卻瞄準市民執法，讓許多無力支付罰單的紐約市民生活雪上加霜，「拖車與鎖車帶來安全問題，還影響市民的生活品質，很不公平」。

根據市執法部門的數據，1月1日到4月29日，全市有1萬9965輛車的車輪被鎖，較去年同期的3295輛，增加近五倍；同期的拖車數量也劇增，共有933輛車被拖走，較去年增加5.5倍。