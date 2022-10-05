我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

龐培歐公開中國施壓信 反嗆「不會停止講真相」

華埠文化節 10月熱鬧登場

記者顏嘉瑩／紐約報導
「華埠文化節」多項活動10月陸續登場。(取自心目華埠臉書)
「華埠文化節」多項活動10月陸續登場。(取自心目華埠臉書)

由曼哈頓華埠非營利組織「心目華埠」(Think! Chinatown)舉辦的「華埠文化周」，今年擴大舉辦，過去僅為期一周的活動，將持續整個10月，成為「華埠文化節」(Chinatown Arts Festival)；活動期間，將舉辦一系列以華裔傳統藝術團體與新興亞裔藝術家為特色的節目，慶祝華埠的豐富文化。

往年僅為期一周的「華埠文化周」，日前主辦方宣布，擴大成「華埠文化節」；該活動今年邁入第五年，主辦方表示，本屆活動將於整個10月舉辦，內容包括音樂表演、舞蹈表演、社區工作坊、藝術展覽、街區派對等。

根據活動網站介紹，將有粵劇和西洋樂器結合的音樂會、講述華埠歷史的講故事活動、教授扇子舞和彩帶舞的中國傳統舞蹈工作坊、粵劇之夜、街區派對等，還有藝術家的展覽等，其中10月20日(周四)，將推出雕塑藝術家郭Alison的新展覽「再會」(We'll Meet Again)，展出各種雕塑，及歷史悠久的傳家寶和有意義的個人物品，透過展覽訴說歷史。

「心目華埠」共同創辦人和總監鄺海音表示，本屆的活動將透過草根華埠藝術家和年輕一代的亞裔藝術家相互對話，將多代人聚集在一起，更廣泛與不同社區建立聯繫，提高民眾對華埠文化資產的認識。

更多文化節的具體活動安排以及時間、地點等，可查詢網頁：https://www.thinkchinatown.org/artsfest。

「華埠文化節」多項活動10月陸續登場。(取自心目華埠臉書)
「華埠文化節」多項活動10月陸續登場。(取自心目華埠臉書)
「華埠文化節」多項活動10月陸續登場。(取自心目華埠臉書)
「華埠文化節」多項活動10月陸續登場。(取自心目華埠臉書)

華埠 雕塑 亞裔

上一則

聯大總辯論閉幕 13友邦遞函挺台

下一則

萬聖節噩夢 積木糖果藏毒品

延伸閱讀

屋崙犯罪飆 市議長勵琪該辭職？現場民眾互嗆

屋崙犯罪飆 市議長勵琪該辭職？現場民眾互嗆
華社悼念陳宇暉陳果仁 籲反仇亞暴力

華社悼念陳宇暉陳果仁 籲反仇亞暴力
布里德簽署 「岡州旅厝」列古蹟 埋有萬具先民遺骨

布里德簽署 「岡州旅厝」列古蹟 埋有萬具先民遺骨
中國頂尖好手 首度參賽芝城馬拉松

中國頂尖好手 首度參賽芝城馬拉松
華埠麥迪臣社區中心 表彰傑出亞裔人士

華埠麥迪臣社區中心 表彰傑出亞裔人士

熱門新聞

嫌犯將其推倒後強吻並觸摸私處。(市警提供)

華女遭尾隨進屋 被壓強吻摸全身

2022-10-02 02:28
一名亞裔男子清晨被人發現死在孫逸仙中學(Pace High School)與羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)的小巷內，遺體被運上紐約市法醫辦公室的車輛。(記者張晨/攝影)

獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書

2022-09-29 15:13
法拉盛緬街市中心緬街交40路的一棟商業樓宇，9月30日晚爆發火災，火勢迅速蔓延，發展成二級大火。(讀者提供)

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

2022-10-01 11:58
紐約州新冠疫情再起，九個地區被列高風險區，CDC建議民眾戴口罩。(記者張晨／攝影)

紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩

2022-10-02 06:23
雞蛋受禽流感影響，下周恐持續漲價。(記者牟蘭／攝影)

1把蔥2元、1打蛋4元 紐約華人吃不消

2022-09-28 02:29
位於皇后區秋園丘的合作公寓爆模式入室盜竊，三戶受害人均為亞裔。(記者牟蘭╱攝影)

專挑亞裔「10分鐘內開門」 皇后區秋園丘爆模式竊案

2022-10-02 06:25

超人氣

更多 >
Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入

Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入
「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？
富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方

富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方
世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢
颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子

颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子