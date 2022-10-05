華埠文化節 10月熱鬧登場

「華埠文化節」多項活動10月陸續登場。(取自心目華埠臉書)

由曼哈頓華埠 非營利組織「心目華埠」(Think! Chinatown)舉辦的「華埠文化周」，今年擴大舉辦，過去僅為期一周的活動，將持續整個10月，成為「華埠文化節」(Chinatown Arts Festival)；活動期間，將舉辦一系列以華裔傳統藝術團體與新興亞裔 藝術家為特色的節目，慶祝華埠的豐富文化。

往年僅為期一周的「華埠文化周」，日前主辦方宣布，擴大成「華埠文化節」；該活動今年邁入第五年，主辦方表示，本屆活動將於整個10月舉辦，內容包括音樂表演、舞蹈表演、社區工作坊、藝術展覽、街區派對等。

根據活動網站介紹，將有粵劇和西洋樂器結合的音樂會、講述華埠歷史的講故事活動、教授扇子舞和彩帶舞的中國傳統舞蹈工作坊、粵劇之夜、街區派對等，還有藝術家的展覽等，其中10月20日(周四)，將推出雕塑 藝術家郭Alison的新展覽「再會」(We'll Meet Again)，展出各種雕塑，及歷史悠久的傳家寶和有意義的個人物品，透過展覽訴說歷史。

「心目華埠」共同創辦人和總監鄺海音表示，本屆的活動將透過草根華埠藝術家和年輕一代的亞裔藝術家相互對話，將多代人聚集在一起，更廣泛與不同社區建立聯繫，提高民眾對華埠文化資產的認識。