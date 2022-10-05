「流動人生」臺灣文學與影片講座 探討移民社會與多元文化

謝欣芩副教授主要研究領域為當代臺灣文學與電影、紀錄片、移民、女性研究，關注跨國移動與當代臺灣文化生產之間的關係。(謝欣芩提供)

紐約臺北文化中心聯手美國斯克蘭頓大學等多所大學邀請文學研究者謝欣芩、知名作家陳又津、紀錄片導演 吳郁瑩進入校園，從10月5日起巡迴向美國師生介紹臺灣的文學及紀錄片，探討移民 社會與多元文化。

謝欣芩是臺灣大學臺灣文學研究所副教授，她以「流動人生」為題規劃一系列的臺灣文學與影片講座。謝教授表示，跨國移動為全球共通的現象，移民亦為美國與臺灣社會長久以來的重要議題，不同時期的文學創作與影像拍攝皆以迥異的形式即時反映與呈現當下的移民主題，累積許多豐富精彩的作品，並能結合社會現實，展現多元族裔的文化景觀。謝欣芩10月8日也將到紐約公共圖書館以「當文學遇上戲劇：當代臺灣文學與影視改編」為題，和讀者分享她多年的研究與觀察。

在國家電影 及視聽文化中心協助下，此次選映《阿紫》、《神戲》、《失婚記》與《狂飆一夢》四部臺灣紀錄片，都是與跨國移動相關的題材。特別邀請《阿紫》的吳郁瑩參與校園講座系列，《阿紫》是她2019年首部執導的紀錄長片，獲得金馬獎最佳紀錄片的提名肯定。

本次流動人生系列講座橫跨美國紐約州、賓州、康州、維吉尼亞州及馬里蘭州，巡迴斯克蘭頓大學（University of Scranton）、衛斯理大學（Wesleyan University）、昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）、蘭道夫・麥肯學院（Randolph-Macon College）以及古徹學院（Goucher College）等知名大專院校。

紐約臺北文化中心表示，「流動人生」以移民社會議題連結臺灣與美國，進行跨文化的討論與交流，反思兩地共有的多元文化社會與生命經驗，同時文學作品與紀錄片所呈現的臺灣文化與歷史，亦可成為美國讀者與觀眾認識與理解臺灣的途徑。

【講座簡介】

謝欣芩：國立臺灣大學臺灣文學研究所副教授，美國奧勒岡大學東亞語言與文學系博士，曾任教國立臺北教育大學臺灣文化研究所、美國衛斯理安大學東亞研究學院訪問助理教授，亦曾任德國杜賓根大學歐洲當代臺灣研究中心訪問學者、臺灣文學學會秘書主任。主要研究領域為當代臺灣文學與電影、紀錄片、移民、女性研究，關注跨國移動與當代臺灣文化生產之間的關係。

陳又津：美國德州大學奧斯汀分校亞洲研究學系博士生。臺灣大學戲劇學研究所劇本創作組碩士，曾任美國佛蒙特藝術中心、美國聖塔菲藝術中心駐村作家。父親為福建榮民，母親為印尼華僑，關注移民與城市議題，作品圍繞著家族故事、身分認同、都市更新等主題，因其成長背景，時常被歸類為「新二代作家」。

吳郁瑩：出生於臺灣嘉義，長期於美從事紀錄片工作，作品有《摩梭姐妹》等，本次參展作品《阿紫》為其首部執導的紀錄長片，曾獲2015年CCDF華人紀錄片提案大會ASD特別推薦獎，入圍2019年金馬獎最佳紀錄片，並獲2020年台北電影獎最佳紀錄片、最佳導演、最佳攝影、最佳剪輯等四項大獎提名。目前旅居於波士頓。

【講座資訊】

斯克蘭頓大學

日期：10月5日下午6時

講座：謝欣芩

講題：把世界帶到臺灣：當代臺灣的跨國移動與文化變遷流動

日期：10月6日 下午6時

紀錄片《阿紫》放映及吳郁瑩導演工作坊

活動詳情請參閱：https://news.scranton.edu/articles/2022/09/news-asianstudies-oct-transnationimmigration2022.shtml

紐約公共圖書館

日期：10月8日下午2時

講座：謝欣芩

講題：當文學遇上戲劇：當代臺灣文學與影視改編

活動詳情請參閱：https://www.nypl.org/events/programs/2022/10/08/lecture-hsin-chin-evelyn-hsieh-xie-xin-qin

衛斯理大學

10月12日下午4時30分

講座：謝欣芩

講題：當文學遇上戲劇：當代臺灣文學與影視改編

10月13日晚間7時至9時30分

紀錄片《狂飆一夢》放映與謝欣芩映後座談

昆尼皮亞克大學

10月14日下午5時30分

紀錄片《失婚記》放映與與謝欣芩映後座談

蘭道夫・麥肯學院

10月26日下午3時30分

講座：陳又津

講題：漂流臺北

10月27日下午6時30分

紀錄片《神戲》放映與陳又津映後座談

古徹學院

11月1日下午6時30分

紀錄片《神戲》放映與陳又津映後座談

11月2日下午4時

講座：陳又津

講題：漂流臺北

【紀錄片簡介】

《阿紫》由吳郁瑩執導，聚焦一名嫁到臺灣的越南女子，藉由她的家庭生活呈現新住民跨國婚姻處境，本片將於10月6日在美國賓州斯克蘭頓大學公開播映，並由本片導演吳郁瑩出席映後現場座談。吳郁瑩曾為美國公共電視《Frontline》系列擔任剪接師工作。2019年推出首部執導紀錄長片作品《阿紫》，獲金馬獎最佳紀錄片之提名肯定。

《狂飆一夢》由廖建華執導，以二名從黨外時代就熱情投入反對運動的行動者作為記錄對象，一是從黨外份子到基層黨工的康惟壤，另一是政治反對運動裡當年仍屬少數的女性參與者之一曾心儀，獲得南方影展「人權關懷獎」肯定。本片將於10月13日在美國康乃狄克州衛斯理大學播映，並由謝欣芩副教授出席映後現場座談。

《失婚記》由阮金紅執導，是臺灣第一部以新移民觀點討論異國婚姻的紀錄片，記錄四位異國姐妹在臺灣所經歷的破碎婚姻，她們懷抱著追求幸福的夢想嫁到臺灣，但最後都走上自願或非自願失婚的道路，曾入圍臺北電影節「最佳紀錄片」獎項。

《神戲》由賴麗君、彭家如執導，紀錄臺灣新移民安妮的戲台人生。安妮曾是越南國家馬戲團台柱，命運之河將安妮帶到臺灣，成為祖傳三代野台戲班的媳婦，也一躍變成當家花旦，獲頒2016年臺灣國際女性影展「臺灣競賽特別獎」。