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洪水危險區設收容所 無證客帳篷淹水 紐約市府挨轟

記者胡聲橋／紐約報導
布朗士區果園海灘計畫收留無證客的帳棚區域，因伊恩颶風淹水。(取自南布朗士互助會推特)
布朗士區果園海灘計畫收留無證客的帳棚區域，因伊恩颶風淹水。(取自南布朗士互助會推特)

伊恩颶風(Hurricane Ian)重創佛州，受其環流影響，紐約市近日強風大雨，海岸及低窪地區，發布洪水警報。市長亞當斯(Eric Adams)搭建大型帳篷，暫時安置尋求庇護無證客的區域也淹水，市府在該處設立臨時收容所的計畫招致更多批評。

布朗士區果園海灘(Orchard Beach)是紐約市第一個用於安置每天乘坐巴士抵達紐新航港局(Port Authority)總站的南美移民「緊急救援中心」，原先預計最快將於本周開始處理和接收數千人。但是，當地也是被聯邦認定的「特別洪水危險區」，經常淹水。果園海灘因為在海灣邊上，更有可能遭受大風和浪潮侵襲。移民維權團體一直擔心這個地方容易被洪水淹沒，現在擔憂終於變成現實。

市議會移民委員會主席哈尼夫(Shahana Hanif)指責，市府的做法是試圖緩解一場人道主義危機的同時，卻成為一種不人道的狀況。

南布朗士互助會(South Bronx Mutual Aid)的組織者菲利普斯(Ariadna Phillips)說，周六在考察庇護所時發現當地有數吋積水，帳篷周圍的區域被嚴重淹沒，「可以看到水正不斷湧進應是放置床鋪的地方」，她認為這種靠近海邊的停車場根本不適合建大規模臨時庇護所。

也有批評者認為，果園海灘公共交通不便，附近也缺少生活服務設施，不適合建庇護所。州眾議員雷耶斯(Karines Reyes)說，像果園海灘這樣偏遠的地方，紐約人很少去，也看不到那裡的情況，監督市府的措施困難重重。

州眾議員費南德茲(Jennifer Fernandez)說，她與幾位市政府官員討論，確信亞當斯對於庇護所存在的各種問題 「完全沒有準備」。

庇護 洪水 移民

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