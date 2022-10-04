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全美首創 紐約將廢棄報刊亭改造外賣郎休息站

記者和釗宇╱紐約報導
亞當斯(右)、舒默(左）宣布，將成立全美首個外賣郎服務試點項目。(舒默提供)
亞當斯(右)、舒默(左）宣布，將成立全美首個外賣郎服務試點項目。(舒默提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)、聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)3日宣布，紐約市將成立全美首個外賣郎服務試點項目，將廢棄報亭等公共設施改造為外賣郎休息中心，供全市約6萬5000名外賣郎休息、為手機和電單車充電；舒默表示，參院已確保該項目100萬元投資。

亞當斯表示，新冠疫情以來紐約市外賣郎人數激增，尤其是為第三方外賣平台送餐的外賣郎；這項名為「外賣郎樞紐」(Street Deliveristas Hub)的試點項目，將在與社區和外賣郎團體協商後，在外賣訂單較多的社區設立外賣郎休息站，不僅方便外賣郎休息充電，社區居民也可以使用。

舒默表示，參院已經確保100萬元作為該項目的啟動資金，並利用聯邦基建法案資金中為外賣郎團體「勞工正義計畫」(Workers' Justice Project)撥款，其中一部分資金還將用於翻新位於威廉斯堡的外賣郎工人中心；不過，距離該項目落實可能還有數月時間，因為相關支出計畫仍有待參院批准，預計將於12月通過；「作為參院多數黨領袖，這筆資金通過的概率達98%。」

亞當斯表示，外賣郎辛勤工作，對紐約人的生活方式和經濟至關重要，「大多數人在工作時都有休息場所，但第三方平台的外賣郎卻沒有。」不過，將設多少個休息中心，是否需要人員維護尚不可知。

參院 亞當斯 紐約市

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