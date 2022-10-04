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法拉盛「脫貧」啟動 6社區機構獲158萬元 推3年實驗計畫

記者鄭怡嫣／紐約報導
六社區機構將在法拉盛展開脫貧宣傳。（記者鄭怡嫣╱攝影）
六社區機構將在法拉盛展開脫貧宣傳。（記者鄭怡嫣╱攝影）

近年來，儘管華人聚居的法拉盛在高速發展，然而數據顯示，法拉盛的貧困增長率為全市平均水平的28倍，58.7％居民受房租所苦，包括華人策劃協會(CPC)、亞洲人平等會(AAFE)等在內的六個社區機構3日宣布，將在法拉盛展開名為「貧窮：並不是你所想的那樣」宣傳活動，促使更多人正視社區的貧困問題，並打破對於貧困的刻板印象。

「貧窮：並不是你所想的那樣」廣告將投放在法拉盛的公共場所。(記者鄭怡嫣╱攝影)
「貧窮：並不是你所想的那樣」廣告將投放在法拉盛的公共場所。(記者鄭怡嫣╱攝影)

華策會總裁及首席執行官何永康介紹，應對貧困問題，六家扎根在法拉盛及全市的社區機構：華策會、亞平會、民權中心(MinKwon Center)、紐約兒童中心、皇后區公共圖書館以及River Fund，組成名為「消除貧困：法拉盛」(Undo Poverty：Flushing)的社區團體，並收到全市最大扶貧機構Robin Hood基金會的158萬元資助，他們將在三年內制定並測試法拉盛的脫貧政策，而此次宣傳活動，將以數據與事實為導向，在法拉盛的公共場所及網站投放廣告，使人們正視貧困問題。

法拉盛貧困及貧富差距問題很少被公開談論。(本報檔案照)
法拉盛貧困及貧富差距問題很少被公開談論。(本報檔案照)

州參議員劉醇逸表示，模範少數族裔的迷思一直困擾亞裔社區，如今也有不少描述亞裔富豪的影片，但事實上亞裔社區仍面臨許多挑戰，貧困及貧富差距問題很少被公開談論，法拉盛仍有許多飢餓的婦女、兒童及遊民，宣傳活動能促使更多人正視貧困議題，從而在立法及預算分配上合理分配資源、解決問題。

民權中心執行主任John Park表示，法拉盛遠沒有從疫情中全面恢復，缺乏語言服務的問題也一直未能解決，數據顯示，法拉盛商家申請到PPP疫情紓困貸款的比率為全市最低，「是時候談論貧困問題了」。

「貧窮：並不是你所想的那樣」。(取自活動官網)
「貧窮：並不是你所想的那樣」。(取自活動官網)

宣傳活動由「消除貧困：法拉盛」團體及非營利媒體機構F.Y.Eye共同創建，將以中文、韓文等六種語言，在包括廣告牌、公車亭在內的法拉盛公共場所及網站投放廣告至11月27日，詳情網址：undopovertyflushing.org。

法拉盛 亞裔 疫情

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