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貝瑞吉入室盜竊激增 瑪麗奧怪罪保釋改革

記者顏潔恩／紐約報導
國會眾議員瑪麗奧日前聯合商家指責犯罪激增，全由保釋改革而起。(瑪麗奧辦公室提供)
國會眾議員瑪麗奧日前聯合商家指責犯罪激增，全由保釋改革而起。(瑪麗奧辦公室提供)

布碌崙(布魯克林)治安相對良好的貝瑞吉社區，近來發生多起商店遭入室盜竊，引起關注；第11選區國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)日前聯合商家、警方召開記者會，指責當地犯罪激增全由保釋改革而起，督促州長霍楚(Kathy Hochul)及州府官員推翻該法。

瑪麗奧表示，自保釋改革推行以來，居民的生活品質下降、小商家權益受損到關門的境地，紐約客也紛紛離開城市到其他地方居住；過去兩周貝瑞吉發生六起入室盜竊案，「我幾乎敢斷定都是慣犯所為，而州府卻拒絕修法。」

在貝瑞吉社區，過去幾周內小商家們損失共計2萬8000元，一間雜貨店經理表示，9月初遭人盜竊價值4000元的物品，另一業者則被盜1萬2000元財物；儘管市警的報案紀錄顯示犯罪率下降，但搶劫案在布碌崙南區比去年同期上升至少25%。

3大道小商家Joe Mancino說，不敢讓孩子單獨走在街上，無論在哪他都要陪同，「我們關注的問題不僅是生意，而是安全。」

針對犯罪，當地市議員紀思庭(Justin Brannan)也曾與市警68分局會面，警方表示會在天黑之後增加巡邏警力。

布碌崙 眾議員 布魯克林

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