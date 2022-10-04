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華社悼念陳宇暉陳果仁 籲反仇亞暴力

記者和釗宇╱紐約報導
華埠社區3日在「陳宇暉路」舉行悼念儀式，紀念陳宇暉、陳果仁，呼籲反對仇亞暴力。(記者和釗宇／攝影)
華埠社區3日在「陳宇暉路」舉行悼念儀式，紀念陳宇暉、陳果仁，呼籲反對仇亞暴力。(記者和釗宇／攝影)

3日是2011年在阿富汗服役時，因遭同袍凌辱自殺身亡的華裔士兵陳宇暉離世11周年紀念日，今年也是華裔青年陳果仁(Vincent Chin)被害40周年，華埠社區人士和民代3日在「陳宇暉路」(Private Danny Chen Way)街口舉行悼念儀式，在紀念兩人的同時呼籲反對仇亞暴力。

市議員馬泰(Chris Marte)、前市議員陳倩雯、紐約中華公所主席曾偉康、紐約華裔美國退伍軍成員等社區人士參加集會；陳宇暉的表妹陳穎珊(Ada Chen)擊鼓30響，悼念若仍在世，將滿30歲的陳宇暉，華埠130小學數十名學生也到場紀念。

影音來源：記者和釗宇

身為家中獨子的陳宇暉2011年參軍，但在阿富汗兵營中不堪同袍凌辱，於同年10月3日開槍自殺。1982年適逢美國社會反日、仇亞氣氛高漲，在底特律一家車廠擔任工程師的陳果仁，被兩名白人男子用球棒活活打死。

集會策畫人、前美華協會紐約分會民權及顧問委員會主席歐陽蕭安表示，「今天不僅在這裡紀念陳宇暉離世11周年，今年也是陳果仁遇害40周年，我們也在這裡大聲疾呼，反對因為新冠疫情引起的仇亞風潮。」

華埠社區3日在「陳宇暉路」舉行悼念儀式，紀念陳宇暉、陳果仁，呼籲反對仇亞暴力。(...
華埠社區3日在「陳宇暉路」舉行悼念儀式，紀念陳宇暉、陳果仁，呼籲反對仇亞暴力。(記者和釗宇／攝影)

陳宇暉19歲的堂弟陳安東尼(Anthony Chen)表示，陳宇暉離世時他才上四年級，「如今我已經到了和他同樣的年齡，他是我的榜樣，總能讓我們享受與他在一起的時光；他的離世讓我更快成熟；我們必須永遠銘記陳宇暉的遭遇，因為這有可能發生在任何人身上。」

陳宇暉堂弟陳安東尼表示，將永遠銘記陳宇暉的遭遇，因為這有可能發生在任何人身上。（...
陳宇暉堂弟陳安東尼表示，將永遠銘記陳宇暉的遭遇，因為這有可能發生在任何人身上。（記者和釗宇／攝影）

陳果仁的表妹譚歡欣(Annie Tan)則轉述已故陳果仁之母陳余瓊芳的話，「她說過，我們的膚色或許不同，但我們的血液和心靈都是一樣的，她希望不會再有下一個母親承受這種痛苦，我們的努力都是為了保護安全，將繼續抗爭，團結爭取讓世界更美好。」

華埠社區3日在「陳宇暉路」舉行悼念儀式，紀念陳宇暉、陳果仁，呼籲反對仇亞暴力。(...
華埠社區3日在「陳宇暉路」舉行悼念儀式，紀念陳宇暉、陳果仁，呼籲反對仇亞暴力。(記者和釗宇／攝影)

紐約華裔美國退伍軍人會主席副主席鄧燦業說，華裔退伍軍人以陳宇暉為榮。他並帶領成員默哀、敬禮；中華公所主席曾偉康表示，陳宇暉的遭遇顯示霸凌是嚴重的問題，「我們將永遠銘記陳宇暉。」

市議員馬泰說，陳宇暉在華埠長大，「他的故事就是我們每個人的故事，我們紀念陳宇暉和陳果仁，並將繼續抗爭，直到完全平等。」

華埠社區3日在「陳宇暉路」舉行悼念儀式，紀念陳宇暉、陳果仁，呼籲反對仇亞暴力。(...
華埠社區3日在「陳宇暉路」舉行悼念儀式，紀念陳宇暉、陳果仁，呼籲反對仇亞暴力。(記者和釗宇／攝影)

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