華聯會慶中國國慶 辦文藝晚會

美國華僑華人社團聯合會1日晚在法拉盛文藝中心，舉辦「美國華僑華人各界隆重慶祝中華人民共和國成立73周年文藝晚會」， 中國駐紐約總領館副總領事李士鵬與領事趙新星登台獻唱，支持當天的活動；聯合會主席、晚會總導演與總策畫喬立華表示，此次活動聯合30多個華人社團籌辦晚會，旨在中華人民共和國成立73周年；他補充，聯合會在疫情肆虐期間，也堅持在線上舉辦文藝晚會，給美中兩國人民提供交流平台；本次晚會的執行總導演是黃惠琴與吳芃，執行總策畫為劉比華與梁坤钿，喬立華還帶來「我和我的祖國」獨唱歌曲，吸引百餘位民眾到場。(圖與文：記者牟蘭)

美國華僑華人 社團聯合會1日晚在法拉盛 文藝中心，舉辦「美國華僑華人各界隆重慶祝中華人民共和國成立73周年文藝晚會」， 中國駐紐約總領館副總領事李士鵬與領事趙新星登台獻唱支持；聯合會主席、晚會總導演 與總策畫喬立華表示，此次活動聯合30多個華人社團籌辦晚會；他補充，聯合會在疫情期間，也堅持在線上舉辦文藝晚會，給美中兩國人民提供交流平台。