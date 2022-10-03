提升公共安全 亞當斯辦3法案公聽會

為提升紐約市公共安全，市長亞當斯為相關三項法案舉行公聽會。（市長辦公室提供）

為提升紐約市 夜間安全，減少非法槍枝流通及藥物濫用，市長亞當斯 (Eric Adams)為相關三項法案舉行公聽會。

市議會日前提出三項法案，第56-A法案要求市健康與心理衛生局創建「夜生活類鴉片藥物抵抗劑計畫」(Nightlife Opioid Antagonist Program)，防止夜生活場所的民眾類鴉片類藥物過量致死，在全市夜生活場所每次免費提供五個藥劑盒。

除了解決毒品危機之外，公聽的第518-A法案和第602-A法案旨在改善槍枝暴力。要求市長司法辦公室(Mayor's Office of Criminal Justice)同市警局合作，在12月1日前出台紐約市非法槍枝流入和販運情況報告，並每年更新。第602-A法案則要求將時報廣場列為禁槍敏感區域。

除三項提案，在場民眾Towaki Komatsu就警察 執法能力問題提出質疑，認為第518-A法案交由市警執行不妥當，因為疫情期間不少警察因為執法不當遭訴訟，為何能讓一群違法的人繼續執法作。對此，亞當斯表示，市府將分配背景調查合格的警察，安排合適人選維護社區治安。