我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭東部、南部傳捷報 北約：展現擊退俄軍能力

食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

提升公共安全 亞當斯辦3法案公聽會

記者張心／紐約報導
為提升紐約市公共安全，市長亞當斯為相關三項法案舉行公聽會。（市長辦公室提供）
為提升紐約市公共安全，市長亞當斯為相關三項法案舉行公聽會。（市長辦公室提供）

為提升紐約市夜間安全，減少非法槍枝流通及藥物濫用，市長亞當斯(Eric Adams)為相關三項法案舉行公聽會。

市議會日前提出三項法案，第56-A法案要求市健康與心理衛生局創建「夜生活類鴉片藥物抵抗劑計畫」(Nightlife Opioid Antagonist Program)，防止夜生活場所的民眾類鴉片類藥物過量致死，在全市夜生活場所每次免費提供五個藥劑盒。

除了解決毒品危機之外，公聽的第518-A法案和第602-A法案旨在改善槍枝暴力。要求市長司法辦公室(Mayor's Office of Criminal Justice)同市警局合作，在12月1日前出台紐約市非法槍枝流入和販運情況報告，並每年更新。第602-A法案則要求將時報廣場列為禁槍敏感區域。

除三項提案，在場民眾Towaki Komatsu就警察執法能力問題提出質疑，認為第518-A法案交由市警執行不妥當，因為疫情期間不少警察因為執法不當遭訴訟，為何能讓一群違法的人繼續執法作。對此，亞當斯表示，市府將分配背景調查合格的警察，安排合適人選維護社區治安。

警察 亞當斯 紐約市

上一則

白彼得、羅斯、曲怡文攜手拜票

下一則

華人社區服務中心 秋季中文班開課

延伸閱讀

艾伯特vs.歐洛克 德州州長辯論 滿場抹黑互批

艾伯特vs.歐洛克 德州州長辯論 滿場抹黑互批
華埠參與式預算 關注長者服務、公共安全

華埠參與式預算 關注長者服務、公共安全
庇護無證客 亞當斯月花1500萬運營帳篷城

庇護無證客 亞當斯月花1500萬運營帳篷城
長樂公會成立24周年 亞當斯祝賀

長樂公會成立24周年 亞當斯祝賀
又5輛移民巴士到 布朗士區長抗議：不堪負荷

又5輛移民巴士到 布朗士區長抗議：不堪負荷

熱門新聞

一名亞裔男子清晨被人發現死在孫逸仙中學(Pace High School)與羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)的小巷內，遺體被運上紐約市法醫辦公室的車輛。(記者張晨/攝影)

獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書

2022-09-29 15:13
嫌犯將其推倒後強吻並觸摸私處。(市警提供)

華女遭尾隨進屋 被壓強吻摸全身

2022-10-02 02:28
法拉盛緬街市中心緬街交40路的一棟商業樓宇，9月30日晚爆發火災，火勢迅速蔓延，發展成二級大火。(讀者提供)

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

2022-10-01 11:58
雞蛋受禽流感影響，下周恐持續漲價。(記者牟蘭／攝影)

1把蔥2元、1打蛋4元 紐約華人吃不消

2022-09-28 02:29
紐約州新冠疫情再起，九個地區被列高風險區，CDC建議民眾戴口罩。(記者張晨／攝影)

紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩

2022-10-02 06:23
位於皇后區秋園丘的合作公寓爆模式入室盜竊，三戶受害人均為亞裔。(記者牟蘭╱攝影)

專挑亞裔「10分鐘內開門」 皇后區秋園丘爆模式竊案

2022-10-02 06:25

超人氣

更多 >
原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容
69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」

69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」
紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩

紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩
川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」

川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」
詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光

詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光