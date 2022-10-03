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人力吃緊 上州最低時薪 年底升至14.2元

記者和釗宇╱紐約報導
上州各郡的最低時薪將於今年12月31日從13.2元提升至14.2元，朝15元的最低時薪目標邁進。(美聯社)
上州各郡的最低時薪將於今年12月31日從13.2元提升至14.2元，朝15元的最低時薪目標邁進。(美聯社)

紐約州勞工廳日前宣布，上州各郡的最低時薪將按計畫於今年12月31日從13.2元提升至14.2元，朝著15元的最低時薪目標又邁進一步。

紐約州最低薪資標準要求預算辦公室每年對全州經濟要素進行分析，包括消費者物價、全州平均工資、勞動生產率、勞動力市場恢復狀況、勞動力供需、地區失業率、疫情影響等，確定是否應該按計畫提升上州地區的最低工資。

報告發現，紐約市外的失業率仍處於歷史低位，今年4月至7月的失業率僅為3.1%，為1976年以來新低，同時也低於全國3.5%的失業率，說明勞動力供給吃緊。

目前紐約市、長島和威徹斯特郡的最低時薪，今年之前已經按照升至15元，完成最低時薪調升的目標；州勞工廳長瑞爾登(Roberta Reardon)表示，根據州府預算辦公室的經濟分析，發現疫情後人力緊張形成工資上漲的壓力。

瑞爾登說，「通過逐步提升最低時薪，州府幫助企業適應新的工資，同時也讓低收入工人更好地參與經濟發展；繼續執行最低時薪調升計畫，也與市場的要求一致，讓工人不會被經濟發展落下。」

數據顯示，上州各郡將有約20萬人受益於此次最低時薪調升，其中44%是全職工人，近25%需要照顧未成年子女；此外，此次還將有助於縮小兩性薪資差距，預計11萬女性將獲得更高的財務穩定性。

根據報告，受疫情影響，紐約州的就業崗位流失主要集中在低收入行業；雖然低收入行業的逐步恢復可能讓拿最低工資者數量增長，但隨著企業為了爭奪人才而提高起薪，低收入工人數量不會出現大幅增加；目前，紐約州的就業崗位數量仍比疫情前少35萬1000個。

低收入 最低時薪 疫情

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