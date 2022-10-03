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食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

市府民事賠償金額 暴增4成

記者和釗宇╱紐約報導
紐約市被稱為世界訴訟之都，市府屢遭民眾維權，告上法院。 (美聯社)
紐約市被稱為世界訴訟之都，市府屢遭民眾維權，告上法院。 (美聯社)

根據市長辦公室此前公布的管理報告，紐約市納稅人上一財年共支付7億9440萬元的法律賠償費用，比前一財年的5億7590萬元猛增38%；市法務局表示無法確定如此高的金額是否已創下歷史紀錄，但根據過往年度資料，至少已是1998財年以來新高。

數據顯示，市府2022財年共面臨8284起訴訟，雖然比前一財年的9103起要少，但賠償金額卻大幅增加；法務局認為，法律賠償費用增長部分是因為2022財年一些賠償金額較高的案件導致；此外，紐約市各區檢察官辦公室上一財年平反了不少冤假錯案，導致蒙冤之人對市府發起訴訟，不得不支付更多賠償金。

市法務局發言人寶路西(Nicholas Paolucci)表示，「紐約市為世界訴訟之都，市府法律行動的深度廣度都極為可觀；市府一直在努力降低賠償金費用，實際上和解賠償金給納稅人造成的負擔，遠比持續訴訟產生的費用要低。」

賠償金額較高的案件包括，給前曼哈頓畢肯高中(Beacon High School)學生亞內斯(Alonzo Yanes)賠償的3600萬元，他在2014年的一次化學實驗事故中留下嚴重傷疤；陪審團曾在2019年裁決賠償金為6000萬元，但上訴法庭隨後認定賠償金太高，經協商降至3600萬元。

其他高額賠償還包括，史泰登島居民稱市府垃圾場距離家太近引起癌症而獲賠3400萬元，皇后區居民布朗里奇(Samuel Brownridge)被錯判謀殺而坐牢25年獲賠1300萬元，以及阿羅約(Bladimil Arroyo)坐冤獄18年獲賠535萬元。

此外，市府目前還面臨另一起賠償額金高達3億5570萬元的案件，聯邦法官2012年裁定州府強制的一門證書考試歧視非洲裔和西語裔，但市府目前仍不願支出賠償金。

紐約市被稱為世界訴訟之都，市府屢遭民眾維權，告上法院。(Getty Images...
紐約市被稱為世界訴訟之都，市府屢遭民眾維權，告上法院。(Getty Images)

紐約市 癌症 史泰登島

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