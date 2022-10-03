延宕16年 威利點千戶平價房「新計畫」本月送審

威利點土地開發新案規畫圖。(取自市經濟發展局)

與法拉盛 一河之隔，皇后區 威利點(Willets Point)開發案延宕16年，市經濟發展局近日公布最新規畫案，將在花旗球場(Citi Field)的對街，建造三棟住宅大樓、商業建築、一所K至8年級新校、社區公共空間等。新案將在10月11日提交市公共設計委員會(Public Design Commission)審核。

近日在第七社區委員會的例會上，市經濟發展局(NYC Economic Development Corporation)介紹威利點新案，一期計畫是利用23畝市有土地中的六畝，打造三棟擁有1100住房單元的平價屋、2萬2000平方呎的零售空間、5000平方呎的社區空間、逾3萬平方呎的開放空間及一所650個座位的新K-8學校，新校將由市學校規畫局(School Construction Authority)單獨設計，可負擔公寓部分住房將供長者申請。該案日前已於區公所過關，目前仍在清除1930年代累積至今的受汙染土壤，預計明年或2024年初完成，若市公共設計委員會過關，預計屆時可順利開工。

威利點土地開發新案規畫圖。(取自市經濟發展局)

據悉，一期計畫將租約給皇后區發展集團(Queens Development Group)99年租約，除商住樓項目外，開發商還需建造新街道及各項基礎建設，整修一條現有的下水道並安裝一條沿Seaver Way流向法拉盛灣的全新下水道。

此前，紐約州博彩委員會(NYS Gaming Commission)曾考慮在紐約下州核發三張新賭場執照，威利點是考慮地點之一，紐約大都會 棒球隊老闆柯恩(Steven Cohen)也曾與博彩公司討論將在花旗球場附近建賭場，對此市經濟發展局表示，即使賭場真的入駐威利點，也不影響一期計畫，

最初，該案由前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)推動，然而延宕16年仍未動工，總投資30億元，計畫把位於花旗球場126街以東，俗稱「鐵三角」的威利點，從長期布滿修車廠、貨倉、垃圾處理站的地方，重新改造成現代化的綜合商住社區，該項目一度受到周邊華裔民眾的青睞，但多次受到威利點商家、房東及公園維權人士反對，長年處於膠著狀態。