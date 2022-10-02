市府認帳篷城不合法 但仍可能於下周開放

市長移民辦公室日前在市議會相關聽證會上，承認帳篷城設施不符合紐約市相關庇護法。(美聯社)

市長亞當斯(Eric Adams)擬每月花費1500萬元運營布朗士區帳篷城(Tent City)的作法引起外界質疑，市長移民 辦公室(Mayor's Office of Immigrant Affairs)日前在市議會相關聽證會上，承認該設施不符合紐約市相關庇護 法，但首個帳篷城按計畫仍可能於下周開放。

市議會移民委員會(Council's Committee on Immigration)日前對如何安置超過1萬3000名的外州無證客舉辦聽證會，市緊急事務處理辦公室主任斯科爾(Zach Iscol)在會上，承認帳篷城無法受相關庇護法保護，因為相關法律只規定適用於遊民 所(homeless shelters)，而不包括帳篷設施(tent facilities)。

斯科爾說，「由市遊民局(DHS)管理的遊民所，符合市府對遊民的相關庇護法，但帳篷城不在這個範圍內」；斯科爾表示，帳篷城計畫允許想搬去收容所的無證移民可自由離開，強調帳篷城只是「應急之需」，目的在於符合人道主義。

但這遭到了委員會主席哈尼夫(Shahana Hanif)的猛烈批評，直指帳篷城計畫「無比虛偽」，本質上無法滿足人道主義援助要求；她質問，帳篷城是否符合遊民所的規範，另外像是內部設施，例如床位間的距離等，是否符合規定。

斯科爾回應稱，目前床位距離還在確定，淋雨和住宿設施正在建立，並直言此前承諾的「每15個人有一個淋浴，每10人共享一個洗手間」只是「目標」，最終結果可能是「每16人平均一個洗手間」；「但是我們向帳篷中的無證客提供的床單、洗衣服務、儲物櫃等等，一定符合庇護所的統一要求。」

此外，斯科爾也透露，第一個帳篷城最快將於下周開放，而「帳篷城」計畫暫定要開設兩個帳篷設施，提供1000個床位，無證移民可在其中享受醫療護理、食品、法律資訊、交通和住宿服務；第二個帳篷城的地點還沒確定，但預計有三個足球場大小，「市府還在努力尋找地點，各區市議員可自行提議，協商順利的話會安排在提議議員的選區。」