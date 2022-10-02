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穩租公寓漲5% 華人居民叫苦

記者張心／紐約報導
華埠為三個華社中，受穩租公寓租金漲價新規波及最大的社區。(記者張心／攝影)
華埠為三個華社中，受穩租公寓租金漲價新規波及最大的社區。(記者張心／攝影)

紐約市租金督導委員會(NYC Rent Guidelines Board)月前通過，允許穩租公寓租金漲價最多5%，為近10年來最大漲幅；該新規於1日生效，曼哈頓華埠社區穩租公寓多，不少民眾受影響，有人歡喜有人憂，在華人房東感到欣慰的同時，於穩租公寓中生活近一生的年長者則手足無措。

市租金督導委員會於今年6月以五比四的投票結果決定，將全市租金穩定公寓的一年期租約漲幅設為3.25%、兩年期租約漲幅設為5%；據統計，全市有將近200多萬名市民受到影響。

「這是我們眾多房東共同遊說的結果。」華人維權組織「紐約小房東」會長何德鄰表示，這次能有大幅度的提升，歸功於房東們多年來的抗議，尤其是疫情期間，當局的系列舉措，讓小房東入不敷出。

何德鄰說，就穩定公寓市場而言，華埠所受影響遠超過法拉盛和布碌崙(布魯克林)8大道，「如果以位於勿街(Mott St.)的紐約中華公所為圓心，附近基本上全是穩租公寓，這種高密集度在其他兩個華社基本見不到。」

由於穩定公寓要求六房六戶以上，而紐約多半房東所有房產都達不到此規模，不過何德鄰說，華埠有許多宗親會和同鄉會所屬大樓，都是靠收取租金維持運作，「近年來這些組織影響力甚微，也與收租不暢造成的資金缺乏有關。」

但何德鄰表示，目前的漲租對於小房東來講也只是「杯水車薪」，房東們最迫切的「驅逐房客」要求還未實現，「有房東因為無法驅逐不交租的房客，不僅把自己的房子賠了，還要倒貼錢。」

但他仍然認同這次的新規是對紐約房產市場的「震撼彈」，打破了持續近十年的平靜。

居住在華埠30年的李善文老先生的平靜生活就被迫「泛起漣漪」，房租漲了50塊錢，「我年輕的時候移民來美就住在華埠，從90年代至今租金都不曾有太大壓力，但這次的變動讓我擔心，如果繼續漲下去，年紀大了又沒有能力搬到其他區去住，要怎麼辦？」

同樣的困惑也出現在和他一起來中華公所參加社區活動的李老太等年長者身上，大家都因通貨膨脹而價格見漲的水果、蔬菜、生活用品而手足無措，目前輪到了租金也恐要漲，不知何時是頭。

就市府投票通過，允許穩租公寓漲租的新規而言，華埠所受影響遠超過法拉盛和布碌崙8大...
就市府投票通過，允許穩租公寓漲租的新規而言，華埠所受影響遠超過法拉盛和布碌崙8大道。(記者張心／攝影)

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