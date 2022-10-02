穩租公寓漲5% 華人居民叫苦

華埠為三個華社中，受穩租公寓租金漲價新規波及最大的社區。(記者張心／攝影)

紐約市租金 督導委員會(NYC Rent Guidelines Board)月前通過，允許穩租公寓租金漲價最多5%，為近10年來最大漲幅；該新規於1日生效，曼哈頓華埠 社區穩租公寓多，不少民眾受影響，有人歡喜有人憂，在華人房東 感到欣慰的同時，於穩租公寓中生活近一生的年長者則手足無措。

市租金督導委員會於今年6月以五比四的投票結果決定，將全市租金穩定公寓的一年期租約漲幅設為3.25%、兩年期租約漲幅設為5%；據統計，全市有將近200多萬名市民受到影響。

「這是我們眾多房東共同遊說的結果。」華人維權組織「紐約小房東」會長何德鄰表示，這次能有大幅度的提升，歸功於房東們多年來的抗議，尤其是疫情期間，當局的系列舉措，讓小房東入不敷出。

何德鄰說，就穩定公寓市場而言，華埠所受影響遠超過法拉盛和布碌崙(布魯克林)8大道，「如果以位於勿街(Mott St.)的紐約中華公所為圓心，附近基本上全是穩租公寓，這種高密集度在其他兩個華社基本見不到。」

由於穩定公寓要求六房六戶以上，而紐約多半房東所有房產都達不到此規模，不過何德鄰說，華埠有許多宗親會和同鄉會所屬大樓，都是靠收取租金維持運作，「近年來這些組織影響力甚微，也與收租不暢造成的資金缺乏有關。」

但何德鄰表示，目前的漲租對於小房東來講也只是「杯水車薪」，房東們最迫切的「驅逐房客」要求還未實現，「有房東因為無法驅逐不交租的房客，不僅把自己的房子賠了，還要倒貼錢。」

但他仍然認同這次的新規是對紐約房產市場的「震撼彈」，打破了持續近十年的平靜。

居住在華埠30年的李善文老先生的平靜生活就被迫「泛起漣漪」，房租漲了50塊錢，「我年輕的時候移民來美就住在華埠，從90年代至今租金都不曾有太大壓力，但這次的變動讓我擔心，如果繼續漲下去，年紀大了又沒有能力搬到其他區去住，要怎麼辦？」