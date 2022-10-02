史島多名華人房東遭欠租數萬 盼議員介入
居住在史泰登島的八名華人房東，日前到華人健康協會會所，向史泰登島州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)辦公室求助，抱怨租客利用各種藉口賴住不走，拖欠數萬到數十萬元房租，令他們苦不堪言。
這些華人房東大多將房產租給非華裔租客，部分租客以疫情導致收入受影響為由拒絕交租；幾個月下來，房東錢討不回來，又無法將惡房客趕走，只能尋求法律途徑，但支付律師費不說，告上法院也似乎未起到作用。
華人民眾石女士指出，她將在Littlefield大道的一棟房產出租給一個墨西哥裔家庭，但該戶租客自2019年4月起拒絕交租，至今已累積欠租10萬2260元；石女士表示，自己光是聘請律師處理也已花費5500元，但租客卻趕也趕不走。
石女士說，今年5月已從法院拿到判決書，原本9月就可以要求租客搬遷，但對方提出上訴，導致案件又得拖延，至少要等到明年3月；期間租客又繼續賴租，身為房東現階段只能繼續負擔虧損。
另名房東陳先生則將Travis大道的房產租給一對非華裔的父子，該對父子從2021年10月開始不再交租，拖欠3萬1200元費用；陳先生說，這對父子的年薪加起來超過30萬元，明明有能力交租，但非要敲詐勒索，表示要房東給一筆錢才肯搬走。
為支付房貸，又要聘請律師打官司，陳先生無奈之下只能加班工作。
譚杜喜助理Ian Yanda表示，該辦公室將協助處理；他也提到，欠租情況在全市均有發生，許多租客藉著疫情為由不交租，導致房東權益受損，當局在協助有需要幫助的租客時，也應保護房東權益。
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