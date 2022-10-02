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史島多名華人房東遭欠租數萬 盼議員介入

記者顏潔恩／紐約報導
史泰登島州眾議員譚杜喜辦公室日前在島上的華人健康協會會所提供諮詢服務，聆聽民眾的心聲。(華康會提供)
史泰登島州眾議員譚杜喜辦公室日前在島上的華人健康協會會所提供諮詢服務，聆聽民眾的心聲。(華康會提供)

居住在史泰登島的八名華人房東，日前到華人健康協會會所，向史泰登島州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)辦公室求助，抱怨租客利用各種藉口賴住不走，拖欠數萬到數十萬元房租，令他們苦不堪言。

這些華人房東大多將房產租給非華裔租客，部分租客以疫情導致收入受影響為由拒絕交租；幾個月下來，房東錢討不回來，又無法將惡房客趕走，只能尋求法律途徑，但支付律師費不說，告上法院也似乎未起到作用。

華人民眾石女士指出，她將在Littlefield大道的一棟房產出租給一個墨西哥裔家庭，但該戶租客自2019年4月起拒絕交租，至今已累積欠租10萬2260元；石女士表示，自己光是聘請律師處理也已花費5500元，但租客卻趕也趕不走。

石女士說，今年5月已從法院拿到判決書，原本9月就可以要求租客搬遷，但對方提出上訴，導致案件又得拖延，至少要等到明年3月；期間租客又繼續賴租，身為房東現階段只能繼續負擔虧損。

另名房東陳先生則將Travis大道的房產租給一對非華裔的父子，該對父子從2021年10月開始不再交租，拖欠3萬1200元費用；陳先生說，這對父子的年薪加起來超過30萬元，明明有能力交租，但非要敲詐勒索，表示要房東給一筆錢才肯搬走。

為支付房貸，又要聘請律師打官司，陳先生無奈之下只能加班工作。

譚杜喜助理Ian Yanda表示，該辦公室將協助處理；他也提到，欠租情況在全市均有發生，許多租客藉著疫情為由不交租，導致房東權益受損，當局在協助有需要幫助的租客時，也應保護房東權益。

租客 房東 華人

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