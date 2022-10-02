房源減少價格漲 年輕人首購代價高於疫前

紐約市的買房環境對於想要首購的年輕人更加艱難。(Getty Images)

紐約市 的買房環境對於想要首購的年輕人更加艱難，根據統計，同樣預算內，首購族可買到的平均住房面積在全市五大區都有減少，相較於2019年平均減少了9%，由於市場房源缺少，選項更較疫情 前減少了15%。

根據房地產網站「StreetEasy」近日公布的最新數據，全市房源都在急遽減少；三年前疫情仍未在紐約市爆發，當時全市共有5300個房源，市場價格在總價40萬至80萬元間，該總價約為紐約市首購屋的平均價格區間；不過在今年8月，同樣售價的房源卻僅剩下4500個單位，房源驟減15%。

不僅如此，首購屋的平均住房面積更較2019年同期縮減了9%，如今首購屋的平均縮小了90平方呎，變成900平方呎，其中又以皇后區 和布朗士區現象最嚴重，分別減少了150和208平方呎；曼哈頓平均面積則為全市最小，首購屋平均大小則僅有686平方呎，約四個半大小的停車位。

由於疫情導致不少人搬離紐約，目前曼哈頓的房源較2019年8月相比，庫存量增加了3%，平均價格則為每平方呎942元，屬全市最貴。

緊隨其後的是布碌崙(布魯克林)，符合首購標準的單位，均價為每平方呎658元，面積中位數為942平方呎，較疫情前2019年下降了8%；但出乎意料的是，該區待售屋的庫存量下降了26%，使首購族的選擇少之又少。

皇后區在首購屋的選擇比其他行政區還要少11%，同時每平方呎價格漲幅最多，相較疫情前增加了17%，每平方呎售價為608元。

根據「StreetEasy」報告顯示，該趨勢將會持續一陣子，即便房價增速放緩、利息降低、勞動力市場強勁，但今秋仍然是賣方市場。