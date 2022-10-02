紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩

紐約州新冠疫情再起，九個地區被列高風險區，CDC建議民眾戴口罩。(記者張晨／攝影)

聯邦疾病防治中心(CDC )時隔數月之久再度向紐約州 中部郡縣民眾提出戴口罩建議，以減緩新冠疫情 捲土重來、確診病例和住院數增加的趨勢；據統計，除九個「高風險」郡縣外，全州只有13個地區為「低風險」，而大部分地區則仍被列為「中等風險」區。

截至上周，CDC依照每10萬人口的新病例數量、入院人數以及醫院新冠病例病床的滾動平均百分比得出，紐約州有九個郡達到了「高風險」指標。

根據CDC公布的圖示，這九個郡包括奧伯尼(Albany)、哥倫比亞(Columbia)、富爾頓(Fulton)、傑弗遜(Jefferson)、蒙哥馬利(Montgomery)、奧內達加(Onondaga)、奧蘭治(Orange)、奧斯威戈(Oswego)和倫斯勒(Rensselaer)。

今年1月，紐約因Omicron新冠變種病毒肆虐，每日感染人數達到頂峰，檢測七天平均陽性率超過7萬例；而如今該數值約在5000例上下浮動，但從5月至今，疫情數據基本保持一致，雖未有大規模爆發，但也未減緩下降。

數據顯示，在過去的14天裡，全州的病例增加了27%，紐約市處於綠色「低風險」區域，但長島和上州大部分地區仍為黃色「中等風險」；鄰近的新澤西州緊隨其後，病例數在兩周內增長了17%。

相比全國各州，紐約州的漲幅居第四位，有24個州的病例減少或略有下降，只有四個州的漲幅超過25%。

CDC建議生活在紅色「高風險」區域的民眾恢復戴口罩，以防止疫情繼續擴散；近一個月前，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)終止了在疫情開始時實施，在大眾交通運輸工具內的口罩令，這項規定也適用於全州範圍內的計程車輛、機場、遊民收容所、懲教設施和拘留中心。