法拉盛緬街大火 中藥行、水果攤付之一炬

法拉盛緬街市中心緬街交40路的一棟商業樓宇，9月30日晚爆發火災，火勢迅速蔓延，發展成二級大火。(讀者提供)

皇后區法拉盛 緬街市中心一棟商業樓宇，於9月30日深夜爆發火災，火勢迅速蔓延，發展成二級大火，一名消防員與急救員受輕傷，一樓的中藥店同仁堂、水果攤與二樓的理髮廳損失嚴重；1日事發隔日，受災商戶在地上尋找殘存的藥材與錢幣，幾乎一夜未合眼，眼看剛熬過疫情 ，生意才好轉，突遭無妄之災，感到無助。

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影音來源：記者牟蘭

根據市消防局消息，法拉盛緬街交40路的一棟商業樓宇於9月30日晚11時17分爆發火災，發展成二級大火；當局出動25個小隊的106名消防員在一小時內控制火勢，直到1日凌晨3時許，才撤離現場，過程中一名消防員與急救員受輕傷，起火原因尚在調查中。

遠在台灣的業主莊振輝表示，紐約同仁堂經營30年，首次遭遇大火，尚在等待市消防局公布的數據，計畫向保險公司申請索賠；他說，疫情重創小商家生意，房客收入驟減，許多人無法承擔房租，他為此減免租金，共度難關，熬過艱難時刻，突發大火，造成嚴重損失。

中藥店同仁堂、水果攤與二樓的理髮廳損失嚴重。(記者牟蘭／攝影)

大樓的房東 莊太太1日表示，她事發當晚收到大樓著火的消息，立即趕往現場，忙到隔天上午10時許，沒有合眼睡覺；她指，大樓損失嚴重，火勢從門口玻璃門蔓延到內部，大量的名貴藥材都被損壞。

二樓的理髮店店主陳女士指，眼看疫情趨緩，自家遭受無妄火災。(記者牟蘭／攝影)

二樓精美理髮店老闆陳女士指，疫情重創生意，自家店被迫關閉三個月，重新開門後，鮮少有客人上門，與房東商量後，支付部分房租；她說，眼看緬街的人流增加，自家生意逐漸有起色，突遇火災，造成約20萬元到30萬元損失，不知何時才能重新營業。

法拉盛緬街市中心緬街交40路的一棟商業樓宇，9月30日晚爆發二級大火。(記者牟蘭／攝影)

在中藥店前擺水果攤的吳先生指，他將前一日前的收入留在店內，得知發生火災後，返店查看發現所有水果都被燒毀，員工1日在地上尋找殘留的錢幣，發現紙幣都被燒毀，只能搶回一袋硬幣；他的員工說，水果攤的損失嚴重，所有的員工恐因此失業，對未來擔憂。