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仇亞精神病男 20多刀捅死急救員

記者牟蘭／紐約報導
百餘名消防員9月30日悼念突然離世的羅素-埃林。(市消防局提供)
百餘名消防員9月30日悼念突然離世的羅素-埃林。(市消防局提供)

一名涉嫌多次在臉書發表仇恨亞裔威脅言論的精神病男子，日前光天化日下在皇后區的街口連捅一名急救員20多刀，導致對方不治身亡，警方以二級仇恨犯罪與非法持械等罪名將其移送法辦，若罪成恐面臨最高達25年到終身的監禁；百餘名消防員9月30日在死者生前消防局悼念她的離世，批評紐約市日益糟糕的治安。

影音來源：NYC Action推特

根據警方消息，61歲的市消防局急救員巡官(Lieutenant)羅素-埃林(Alison Russo-Elling)於9月29日下午2時20分左右，前往20大道交41街取餐時，被34歲的男子齊索普洛(Peter Zisopoulo)在街角連捅逾20刀，傷重不治。

齊索普洛涉嫌捅死羅素-埃林，被警方逮捕後，移送法辦。(市警提供)
齊索普洛涉嫌捅死羅素-埃林，被警方逮捕後，移送法辦。(市警提供)

市消防局逾百名消防員9月30日舉辦記者會悼念羅素-埃林，指她在當局服務25年，還有六個月即將退休，她曾參加九一一救援，稱她是一位「甜美且善良的人」；案發當天，她在距離自己工作的49站不到半個街口的人行道遇難。

一則印有中文「緣」字的監控視頻記錄齊索普洛的行兇過程，一分鐘的視頻顯示，嫌犯推倒羅素-埃林後，用刀反覆刺在傷者的身上，手法兇殘，死者無助躺在血泊中離世；一名騎電動車經過的目擊者曾試圖阻止罪案，被告舉起帶血的凶器用「F–k you! F–k you」辱罵對方，目擊者見狀逃離現場。

百餘名消防員9月30日悼念突然離世的羅素-埃林。(市長辦公室提供)
百餘名消防員9月30日悼念突然離世的羅素-埃林。(市長辦公室提供)

警方隨後逮捕了齊索普洛，以二級謀殺等罪名將其移送法辦；警方消息指，齊索普洛隨機作案，2018年他因情緒失控，曾被羅素-埃林工作的小隊送往艾姆赫斯特醫院治療，當時死者並未參與此次行動。

消息人士指，齊索普洛在臉書上涉嫌多次發表仇恨亞裔的威脅言論，被診斷出患有精神分裂症，過去並未有任何犯罪紀錄。

百餘名消防員9月30日悼念突然離世的羅素-埃林。(市長辦公室提供)
百餘名消防員9月30日悼念突然離世的羅素-埃林。(市長辦公室提供)
羅素-埃林日前在街口被他人連捅20多刀不治身亡。(市消防局提供)
羅素-埃林日前在街口被他人連捅20多刀不治身亡。(市消防局提供)

亞裔 臉書 紐約市

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