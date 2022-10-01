華埠罹癌割腕男 年僅30歲

日前在華埠小巷內自殺的華男，據消息人士稱，年僅30歲。(記者張晨/攝影)

日前在曼哈頓華埠 中學及公園旁小巷，一名華裔 男子被人發現身上大動脈有多出刀傷，且用中文寫遺言紙條，稱自己罹癌將死，法醫初步研判死者為失血過多致死；9月30日消息人士稱，死者並非老者，年約30多歲，其家人也住在華埠區域。

9月29日早警方接獲報案，有一人在孫逸仙中學與羅斯福公園間的小巷內倒地不醒，警方到達現場後發現受害者全身的胸口、脖子以及手腕都有很深的刀口，在救護車到達現場後宣布死亡；探員在調取案發地監控錄像，畫面顯示事發時只有死者一人，同日下午確認其為自殺。

死者遺體被送往法醫辦公室；該辦公室負責調查暴力犯罪 、意外事故、自殺的死者，所有身分不明和無人認領的遺體也歸其暫為保管。

根據法醫辦公室檢查後發現，死者全身包括胸口、脖子以及手腕都有很深的刀口，但脖子和胸口都非致命傷，手腕處的傷口最深，似最後失血過多死亡。

事實上，該公園周遭從去年開始，曾發生多起槍擊以及捅人命案，有周邊商家的在案發前後，曾看到一非洲裔遊民與一華裔民眾產生衝突，故而在案發後報警，擔心可能與其相關。

不過市警表示，此案無關任何暴力因素，死者有家人，並也住在同一區域；目前已聘請律師處理後事，民眾外出仍須注意個人安全，但無須過分擔憂每起公園周圍的死亡案件都與暴力相關。