嚴打非法按摩 長島一周關五店
長島蘇福克(Suffolk)布魯克黑文鎮(Brookhaven)警方近日嚴打當地中郡路(Middle Country)非法的足療店與按摩中心，一周內連關五家足療與水療中心，以涉嫌無證按摩的E類重罪逮捕了三名華女，其中兩人已過堂，在擔保下被釋放，另有一人被開出庭傳票，等待過堂時間。
根據蘇福克警方消息，因收到中郡路附近居民的投訴，日前連同相關單位前往塞爾登(Selden)、科拉姆(Coram)與森特科(Centereach)區的四家水療中心與足療店調查。
警方指，被強制關門整改的這四家店包括位於該區的J&L水療中心、足療休息站(Foot Relaxing Station)、自然水療中心(Natural Spa)與112路3663號的無名水療中心，共開出50張罰單。
警方此次調查中，在無名水療中心內，以涉無證按摩逮捕了報住在皇后區37歲的羅敏(Ming Luo，姓名皆音譯)與52歲的王紅莉(Hongli Wang)，兩人日前過堂，在自己的擔保下釋放。
蘇福克警方三日後再次執法，在中郡路692A水療中心(692 A Spa)，逮捕報住在法拉盛40歲涉嫌無證按摩的歐菁(Jing Ou)，被開出庭傳票；布魯克黑文消防局還因樓宇具安全隱患，開出20張罰單，強制關門。
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