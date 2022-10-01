嚴打非法按摩 長島一周關五店

歐菁涉嫌在中郡路692A水療中心無證按摩被捕。(蘇福克郡警方提供)

長島 蘇福克(Suffolk)布魯克黑文鎮(Brookhaven)警方近日嚴打當地中郡路(Middle Country)非法的足療店與按摩中心，一周內連關五家足療與水療中心，以涉嫌無證按摩的E類重罪逮捕了三名華女 ，其中兩人已過堂，在擔保下被釋放，另有一人被開出庭傳票 ，等待過堂時間。

根據蘇福克警方消息，因收到中郡路附近居民的投訴，日前連同相關單位前往塞爾登(Selden)、科拉姆(Coram)與森特科(Centereach)區的四家水療中心與足療店調查。

警方指，被強制關門整改的這四家店包括位於該區的J&L水療中心、足療休息站(Foot Relaxing Station)、自然水療中心(Natural Spa)與112路3663號的無名水療中心，共開出50張罰單。

警方此次調查中，在無名水療中心內，以涉無證按摩逮捕了報住在皇后區37歲的羅敏(Ming Luo，姓名皆音譯)與52歲的王紅莉(Hongli Wang)，兩人日前過堂，在自己的擔保下釋放。