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深夜吃中餐 美好記憶褪色

紐約客談

紐約英文媒體近日不約而同，關注許多過去營業至深夜、甚至24小時的餐廳、商家，疫情期間及疫後紛紛提早打烊、縮短營業時間，報導也提及華埠的老店，的確讓人感慨。

就像是紐約華人集體記憶的一部份，許多人可能都習慣出遠門回來，深夜直奔華埠吃飯；對外州搭長巴來的旅客，也沒什麼比一下車便有熱騰騰的中餐，更能撫慰車舟勞頓。擔心吃完飯看秀會打瞌睡，有些人選擇看完百老匯演出再吃晚飯，晚上11時，華埠依然有許多選擇，華人的勤奮也造就了這一片榮景。

九一一事件後，旅客開始減少，或可能只是在堅尼路買買假包、香水便離去，餐館等生意大受影響。今年是九一一21周年，很難想像商家如何苦撐至今，但當初的壯年員工，現在也可能接近退休，眼見餐飲業疫期受重創，業者招工不易，只能依賴老員工。染疫隱憂，加上治安惡化、仇亞案件頻發，更難維持人手。多重因素，提早熄燈也是情非得已。也難怪不瞭解箇中苦衷的西方食客、外地旅客，會抱怨深夜無處吃飯。

有趣的是，媒體頗有默契，近日又報導提早吃晚餐成為新風潮，以往習慣8時之後悠閒用餐的西方人，將時間提早到6時。餐館不想太晚打烊，必然提早停止點餐。至於食客，或許也避免用餐結束過晚，必須在夜間搭車的擔憂。

許多餐飲業者付高昂店租，都希望能用到極致，但現在卻面臨縮短營業時間的抉擇。若再加上晚餐時段提前，在座位有限的情況下，翻桌率恐難樂觀，進一步影響營收及雇人意願，也難怪就業率及政府各類稅收，警報頻傳。

紐約客談，每周二至周六見報

華埠 九一一 華人

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