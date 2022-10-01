亞潮聯盟 表態支持紐約市選區重畫舊版地圖

新版第43選區包括更多班森賀地區，日落公園部分縮小。(視訊截圖)

在紐約市選區畫分委員會公布新版地圖後，由於南布碌崙部分地區畫歸史泰登島選區起爭議，遭到投票否決；不過外流的新地圖中，第43選區華人 占多數地區被分割，亞潮聯盟(Asian Wave Alliance)9月30日發布聲明，表示更支持舊版地圖。

按新版地圖，7月草圖中亞裔 占絕對多數的第43選區依然存在，但重心向東南方向傾斜，包括了班森賀、巴斯海灘(Bath Beach)、格雷夫森德(Gravesend)部分地區，而日落公園 部分卻縮小，把6大道至10大道39至50街、64至73街華人仍占多數的區域分割掉。

亞潮聯盟還指出，戴克高地由此被畫入第38選區，但當地華人傾向於溫和的政治理念、極度關注教育發展，其利益與公園坡(Park Slope)、紅鉤區(Red Hook)居民不相符；該組織強調，第38選區現任市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)不常代表亞裔群體爭權，許多關於收容所、單車道、毒品氾濫的投訴，寄送到其辦公室後就沒了下文。

該聯盟支持推行7月發布的草案，相信更符合人口普查數據的完整性，據他們對社區的了解也相信這會是最好的安排；在包含日落公園華社的過程中也整合了班森賀、戴克高地社區中華人湧入的部分，希望委員會考慮將3至5大道的52街至64街華人集中的部分歸納進第43選區，構成一個真正的亞裔多數選區。

「我們認為新版地圖很大程度受到現議員的政治影響而作出改變，但希望委員會能保持初心，聽取亞裔民眾真正的心聲」，該聯盟表示，民眾將繼續參與商討過程，給布碌崙南區帶來最合適的規畫。