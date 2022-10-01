庇護無證客 亞當斯月花1500萬運營帳篷城

亞當斯預測紐約市收容系統將達到7萬5000人。(市長辦公室提供)

紐約市似乎有發展成無證移民 「庇護天堂」的態勢，繼遊民所和高級酒店被塞爆之後，豪華郵輪 和帳篷成為了無證客 的新避風港，市長亞當斯(Eric Adams)擬將郵輪停靠在史泰登島碼頭，並月花1500萬元運營布朗士區的帳篷城(Tent City)；市議會也在9月30日質詢市移民服務相關單位工作，督促其盡快滿足庇護者的全面需求。

根據「紐約郵報」報導，亞當斯與挪威郵輪公司(Norwegian Cruise Line)已基本達成協議，將把承載無證客的郵輪停靠在史泰登島Homeport碼頭。

知情人士表示，亞當斯希望租賃豪華郵輪至少六個月，並將其作為無證客正式登記搬入遊民所前的過渡地點，「無證客在船上居住期間，可以來去自由，出入不受限制。」

同時，市府還在與愛沙尼亞政府接待烏克蘭難民的輪船公司商議，打算再租一艘船。

知情人士稱，郵輪租賃比在布朗士區設立難民帳篷接待移民要省錢的多，「因為運營帳篷城將每月花費1500萬元。」

市議會移民委員會質詢市長移民辦公室針對無證客的服務問題。(截自視訊會議)

這引起了不少民代的抗議，市議會移民委員會主席哈尼夫(Shahana Hanif)9月30日於市政廳前廣場批帳篷城計畫「無比虛偽」，本質上既沒有履行人道主義庇護權，也沒能有效解決無證移民大批湧入的問題。

市議長歐德思不斷重申，紐約市有責任履行其作為庇護城市的價值。(截自視訊會議)

這一反對集會是在市議會移民委員會質詢市長移民辦公室(Mayor's Office of Immigrant Affairs)會議之後舉行，在質詢會上，市議長歐德思(Adrienne Adams)不斷重申，紐約市有責任履行其作為庇護城市的價值，市府各機構間應該有效合作，以滿足尋求庇護者的全面需求，「住處還只是一個方面，市議會想知道市府有沒有從其他各個角度，拉動對無證客的援助支持。」

市議會移民委員會質詢市長移民辦公室針對無證客的服務問題。(截自視訊會議)

根據市議會的統計，自5月以來，已約有1萬5500名無證客抵達紐約，亞當斯預測遊民所人數將達到7萬5000人；亞當斯表示，全市收容系統已經接近崩潰，市府一直在要求聯邦提供至少5億元的緊急救濟金，以支付一年的無證移民服務費用。