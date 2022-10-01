不滿占用車位 紐約市議長籲限制戶外用餐區

市議長歐德思日前表示，戶外用餐項目應該被限制在人行道上，而非設在街道上。(記者和釗宇／攝影)

紐約市 議長歐德思(Adrienne Adams)日前表示，希望縮減戶外用餐項目的規模，因該項目占用了過多的街道空間和停車位，應該被限制在人行道上，而非設在街道上；市議會隨後澄清說，歐德思只是在表達個人意見，目前的戶外用餐永久化提案，仍然允許在街道上設置戶外用餐區。

市議長歐德思日前表示，戶外用餐項目應該被限制在人行道上，而非設在街道上。(記者和釗宇／攝影)

歐德思表示，戶外用餐項目應該僅作為幫助餐飲業在新冠疫情 生存的臨時性舉措，「我認為戶外用餐應該單純建設在人行道上，而不是像現在這樣設在街道上，許多戶外用餐棚已經被挪作他用，完全沒用來用餐。」

她說，設在街道上的戶外用餐棚，「占用了很多單車道、停車位和其他道路空間，一些人可能不喜歡這一點，而且這不應該成為永久性的設施。」

雖然她希望限制戶外用餐占用街道空間，但歐德思仍表示，戶外用餐仍然是紐約市的「靚麗風景」，「我認為這個紐約市的特色應該保持下來，所以我們可能需要對疫情時允許在街上設戶外用餐點的規模加以限制。」

根據市府估計，戶外用餐項目在疫情期間拯救了約10萬家餐館，市府和市議會也一直在為戶外用餐永久化鋪路，但該項目也遭到一些訴訟；批評者認為，戶外用餐設施占用停車空間、製造噪音，而且設施已經破敗不堪，一些用餐區甚至已經開始淪為遊民居所。

市議長歐德思日前表示，戶外用餐項目應該被限制在人行道上，而非設在街道上。(記者和釗宇／攝影)

但支持者表示，戶外用餐設施僅占用了全市月0.3%的停車空間，但卻為數萬居民和遊客提供了餐飲場所；紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)執行總監雷吉(Andrew Rigie)，雖然戶外用餐是疫情期間的臨時舉措，但已被證明很受歡迎，「戶外用餐有很多支持者，包括市長亞當斯 (Eric Adams)和許多市議員，他們一開始計畫加強戶外用餐項目，這也將在未來許多年中成為紐約市街道的重要特色並取得成功。」

歐德思發言人瓊斯(Mandela Jones)則表示，歐德思只是在表達個人看法，目前市議會提出的戶外用餐永久化提案仍然允許在街道上設置戶外用餐設施；「做為代表所有市民的立法機構領導，在制定政策時傾聽所有市民的意見是她的核心任務。」