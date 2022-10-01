服務小商家 紐約市小商業局建一站式網站

為協助小企業主更方便能在紐約市開業，市議會近日通過法案，創建「一站式紐約小商家網站」以整合市府資源。(記者顏嘉瑩／攝影)

為了協助紐約市 的小商家能夠更快取得開業所需申請文件、及造訪的市府部門，紐約市議會近日投票 通過法案，要求市小商業服務局(SBS)創建一個「一站式紐約小商家網站」，整合市府資源並提供11種不同語言，方便業主在紐約市開業。

近日通過的法案由市議會小企業委員會主席梅寧(Julie Menin)提出，要求市小商業服務局創建網站，小商家可透過網站獲取開業所需的所有申請、許可證、執照和相關訊息，同時也可以利用該網站查看違規或支付罰款等。

梅寧表示，根據調查，在紐約市要開一間餐館，需要填寫20種不同表格、申請的執照費用更要花費上千元，而小商家是紐約市的經濟引擎，新冠疫情 後全市有高達三分之一的小商家關閉，當局需要以更積極的方式來幫助小商家，該提案內容將可簡化業主開業流程，讓未來開店更容易。

當天另一條通過法案由市議員高步邇(Gale Brewer)提出，要求業主在每年2月及8月向市財政局(Department of Finance)回報商業樓的一樓及二樓營業或空置情形，市財政局則須在每半年一次的截止日前後60天，將數據公開供大眾查看。

高步邇表示，該公開數據將可以幫助業主、社區和市府，更方便了解特定商業區的情形；「不僅業主可以更快看到哪裡有空置店面，市府也可以適時提供所需的協助。」

中餐館業者李琛說，在紐約市想要開餐館相當麻煩，除了市小商業服務局、市衛生局、市消防局等各單位的跑流程、申請不說，過去因為市府各部門資訊未整合，來回奔波的事情常有，未來市府將提供一站式的網站整合服務，將可以更方便小商家，在疫情後也等於鼓勵更多有意願的業者創業。

不過李琛也表示，希望新網站能真正提供業者所需資訊及協助，而非像是大雜燴一樣把所有資源丟在一個網站上。

當天市議會還通過由市議員黃敏儀提出的兩條法案，未來民眾在撥打市府311熱線電話時，接線生將按照規定流程，判定對方需要的語言翻譯，藉此縮短等待距離，提供更快速的服務。

黃敏儀表示，紐約市有超過25%的居民無法使用英語溝通，當致電311時經常發生接線生無法辨識來電者講的語言，最後提供錯誤翻譯的例子，該法案通過後將能更快速且正確辨識對方語言，提供所需資訊；另一條法案則要求相關單位公布提供翻譯的等待時長數據，以了解用戶的使用經驗。