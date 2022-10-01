人流恢復 法拉盛餐館延長營業

因治安與雇不到人，法拉盛部分餐廳的營業時間到晚8時左右就結束。(記者牟蘭／攝影)

疫情 重創全市經濟，「不夜城」法拉盛 也一度淪為鬼城，時隔兩年，經濟逐步復甦，但當地多數餐廳仍然普遍晚8時左右關門，為顧客帶來不便；對此，法拉盛的餐飲業者近日表示，由於員工緊缺與治安惡化等原因，尚未調整營業時間，不過隨著人流恢復，已計畫延長打烊時間。

居住在紐約上州 的趙潔日前周末與友人相約在法拉盛，原本計畫從早吃到晚，但到晚上8時後，發現難找到平價餐廳，只能排隊等火鍋，直到晚9時，才進店用餐，人均花費逾百元，一直吃到該店打烊，「晚上11時之後，法拉盛的餐廳幾乎都關門」。

在38大道經營雲吞妹拉麵的劉穎諭表示，疫情爆發後，該店一天曾只接到五個訂單，熱鬧的法拉盛宛然鬼城，尤其到晚上街上沒有顧客，只能改賣外賣並經營戶外餐廳，打烊時間從晚9時提前到晚7時，熬過至暗時刻。

劉穎諭說，受疫情影響，餐飲店的許多員工轉行做護理等職，雇不到足夠的員工，目前尚未改變營業時間；她指，隨著人流的恢復，已計畫延長營業時間。

位於的王子街一家腸粉店在疫後開門營業，每日上午9時30分開門，周三、四下午6時45分關門，其餘時間也只延長兩小時，晚8時45分就結束營業；員工陳先生指，由於缺人手及治安日益變差等原因，自家店尚未延長營業時間，但有望未來調整時間。

劉穎諭指，隨著人流的恢復，已計畫延長營業時間，為更多食客在晚上帶來美食。(記者牟蘭／攝影)

新木蘭海鮮大酒樓的經理指，酒樓的生意以大型活動為主，近期客源回流，已逐漸恢復到疫前的80%，延續疫前晚10時關門的營業時間，「酒樓與一般餐廳的經營方式不同」。

法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧表示，當地的餐飲業從平價午餐轉型成特色餐飲，經疫情的淘汰，各家餐廳各具特色；他指，受通貨膨脹的影響，人工與原料的價格調漲，以及竊案與搶案激增等原因，導致餐飲業者較難立即調整時間。