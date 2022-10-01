華埠餐館早打烊成新常態 社區：難回從前

不夜城入眠，華埠知名通宵營業地疫後打烊早，社區感嘆難回從前。(記者張晨／攝影)

從新冠疫情 開始至今，對曼哈頓華埠 餐廳及小商業的重創猶存，大部分商家自疫情高峰期的居家避疫間縮短營業時間，如今依舊保持「新常態」，從前24小時營業的老餐廳，如今晚10時就打烊，讓不少深夜到社區覓食的食客，敗興而歸。

位於華埠勿街(Mott St.)，深受食客喜愛的和合飯店(Wo Hop)於1938年開業，幾十年來一直24小時營業，從2000年初開始一直營業到凌晨5時；據「紐約時報」報導，股東梁大衛(David Leung)表示，員工大多是年紀較大的，一些員工在疫情期間被迫停職在家，最後決定退休。

「我也不想再讓員工晚上再來上班。」他說，許多人不住華埠附近，而從布碌崙(布魯克林)、皇后區進城要坐地鐵，現在仇恨犯罪時常發生，也沒有必要冒險。

根據此前非營利組織「歡迎來華埠」發布的研究報告，比較九一一事件、SARS疫情、超級風暴珊迪以及新冠疫情等對華埠及曼哈頓下城地區造成劇烈影響的災害，發現與紐約市其他社區相比，華埠雖然在經濟大蕭條期間受到影響略多，但在新冠疫情間遭受的損失更為顯著，且與九一一或超級風暴珊迪的影響相比，疫情帶來的負面影響更為漫長。

食客深夜在中餐館內吃飯的情景，在疫情後很難再看到。(本報檔案照)

疫情前統計，華埠社區小商家的服務對象，以社區附近、居住在華埠以外的居民為主要服務者，占41.3%；其次為訪客及觀光 客，占22.8%；再來才是華埠居民20.7%。

如今疫情和緩、紐約市經濟出現復甦曙光，在各個觀光景點也開始見到不少觀光客，甚至國際觀光客回流，但報告中發現，直至去年12月，華埠仍較2019年同期，減少了57%的訪客及觀光客，至今經濟恢復速度仍相當緩慢。

有不少餐館由於缺少食客及擔心治安問題，即便全市其他社區的餐館已陸續恢復營業時間，華埠部分餐館仍在晚10時就打烊。