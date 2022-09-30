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紐約公校錄取新政策 對華生影響好壞參半

記者張心／紐約報導
圖為Place NYC共同創辦人朱雅婷日前組織抗議，反對抽籤政策。(記者張心／攝影)
圖為Place NYC共同創辦人朱雅婷日前組織抗議，反對抽籤政策。(記者張心／攝影)

教育局29日公布對全市公校初中和高中的最新改革，雖在優先錄取上給予高分學生不少優惠，但本質仍是堅持「抽籤」錄取政策，華裔教育維權人士認為此舉對華生有利有弊，呼籲家長繼續向學校、學區、市府等相關單位提供意見。

教育組織Place NYC基本肯定市教育總監班克斯(David Banks)的此番改革，從憑運氣「抽籤」，恢復了對學術能力和考試成績的尊重，「我們的抗爭是有意義的，今天的新政反映出班克斯已聽取亞裔家長的建議」，Place NYC曾在6月於市教育局前進行大規模抗議，數百位家長集會反對高中抽籤政策。

華裔家長、無黨派團體亞潮聯盟(Asian Wave Alliance)創始人朱雅婷則認為「好消息和壞消息一起傳來」，從絕對的抽籤變為高分學生優先錄取，且第一梯隊人數下降，增加了優異亞裔生的中選機會，「但抽籤的本質沒有改變，且依據的七年級成績缺乏公平性，應該改為更有權威性的州標準化考試，這會是我們下一步的抗爭重點。」

紐約市居民聯盟(New York City Residents Alliance)共同創始人臧東慧也指出，政策有「故意迴避」州考成績之嫌，「現有的成績為什麼不用？偏要採取抽籤？」他認為今年的錄取政策雖比去年有進步，但仍然感到失望，「本質上還是要抽籤入學，只不過從去年的四組變為五組，連湯都沒有換，不用說藥。」

關於其中尚未定論的初中錄取規則，教育人士提醒華裔家長，應積極到所在學區辦公室監督和溝通，「初中招生政策交各區自行決定，家長們要抓緊在10月26日的討論期限前，聯繫學區代表、協調員，表達對恢復按照成績篩選的支持。」

而對於「抽籤」這類針對「教育機會公平」的招生政策是否已是紐約市難以抵擋的趨勢，朱雅婷認為這和疫情導致的大量學生離開公校不無關係，「事實證明抽籤錄取對孩子沒有幫助，但為了讓更多邊緣學生有機會接受優質教育，提升公校的吸引力，市府或許會繼續順著抽籤錄取的方向前進。」

教育局 公校 學區

上一則

錄取改革 社區：採州考成績、反抽籤入學

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紐約公校高中錄取改革 仍採抽籤

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