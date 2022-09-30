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紐約公校高中錄取改革 仍採抽籤

記者張心／紐約報導
班克斯表示，新政策希望既促進教育機會公平，又能鼓勵高分學生。(取自班克斯推特)
班克斯表示，新政策希望既促進教育機會公平，又能鼓勵高分學生。(取自班克斯推特)

教育局(DOE)29日對公校初、高中錄取政策宣布改革，2023至24學年起，高中仍然採用「抽籤」入學方式，但優先錄取七年級成績排名全市前15%的學生；初中招生則變為由各學區自行決定，目前尚無具體政策定論。

市教育總監班克斯(David Banks)將此舉稱為「高中招生史上的重大變革」，旨在增加教學品質落後學區的學生進入較好學校的機率，同時獎勵那些努力學習、並在初中取得優異成績的學生，希望既促進教育機會公平，又鼓勵高分學生。

新的高中錄取政策將初中生按照七年級核心課程考試的最終平均成績(final seventh-grade core course grades)分為五組，第一組為全市排名前15%的學生，且平均分至少在90分以上；第二組為全市排名前30%，平均分在80分以上；第三組為排名前50%，平均分在70分以上；第四組為排名前70%，平均分至少在65分以上；其餘學生被列入第五組。

新高中錄取政策將極度優待全市排名前15%的學生，給予他們獲得目標高中名額的優先權利；只有當第一組學生都被錄取時，才會開始考慮第二組學生，以此類推其餘組別。「沒有自主招生準則的公校，必須優先錄取全市學生中表現最好的申請者」新制度指。

「經過多次聆聽社區意見，我認為必須獎勵那些學習認真、成績優異的學生」班克斯表示，如果成績很出色，理應不該同大多數人放在一個「籃子裡」抽籤。市教育局招生部負責人可蘭德(Sarah Kleinhandler)指出，去年的政策使擠進「第一梯隊」抽籤的全市學生數達到60%，今年改革後則把第一組的學生數降到20%。

初中的招生政策則交各學區自行決定，學監、校長、老師和家長將一同合作商議錄取方式。中學申請將於10月26日開始，高中申請於10月12日開始，截止日期均為12月1日。

特殊高中錄取政策沒有變化，繼續沿用特殊高中入學考試(SHSAT)，招生將於10月6日開始，考試定於11月17日。詳細信息可參考：https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade。

班克斯宣布紐約市公校初高中錄取政策進行「歷史性改革」。（取自班克斯推特）
班克斯宣布紐約市公校初高中錄取政策進行「歷史性改革」。（取自班克斯推特）

招生 教育局 學區

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紐約公校錄取新政策 對華生影響好壞參半

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